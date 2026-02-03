Este 3 de febrero hay clases gratis de yoga en Centro de Felicidad Chapinero

Foto: CEFE Chapinero

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) llega este martes 3 de febrero de 2026 a las 5:30 p. m., al Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, con clases de yoga enfocadas en el bienestar físico y emocional, y abiertas para toda la comunidad. Entrada libre.

Agéndate y disfruta de estas clases prácticas de yoga que integran respiración, movimiento y autoconciencia y que sitúan al cuerpo consciente como eje de la transformación cultural.

¡Ven a recargar tu energía, mover tu cuerpo y cuidar tu mente! Esta es la información, ¡toma nota!