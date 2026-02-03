    • Bogotá

    Así está la movilidad en Bogotá hoy 3 de febrero: movilización con destino a la Plaza de Bolívar

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenio en una vía de BogotáFoto: TransMilenio.

    Durante la mañana de hoy martes 3 de febrero de 2026, se registra una movilización con destino a la Plaza de Bolívar.

    Debido a esta situación, se pueden registrar retrasos en rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

    Así están las vías de Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 3 de febrero

    Carrera Séptima con calle 26

    Corte 09:56 a. m.

    ? Se presenta manifestación en la carrera Séptima con calle 26,  participantes avanzan en contra vía hacia el sur, generando afectación de la calzada sur-norte. Avanzan con destino a Plaza de Bolívar. (Min. de Agricultura y por la defensa de la soberanía).

