Así está la movilidad en Bogotá hoy 3 de febrero: movilización con destino a la Plaza de Bolívar

Foto: TransMilenio.

Durante la mañana de hoy martes 3 de febrero de 2026, se registra una movilización con destino a la Plaza de Bolívar.

Debido a esta situación, se pueden registrar retrasos en rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías de Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 3 de febrero

Carrera Séptima con calle 26

Corte 09:56 a. m.

? Se presenta manifestación en la carrera Séptima con calle 26, participantes avanzan en contra vía hacia el sur, generando afectación de la calzada sur-norte. Avanzan con destino a Plaza de Bolívar. (Min. de Agricultura y por la defensa de la soberanía).