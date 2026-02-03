Obras Metro: desde este 3 de febrero cerrará la estación temporal Calle 57

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza, y para continuar con su progreso, el martes 3 de febrero la estación temporal Calle 57 se cerrará para avanzar con el izaje de dovelas que conforman el viaducto.

Pensando en la seguridad de los usuarios, el cierre se realizará de lunes a viernes de 11:00 p. m. a 04:30 a. m., y los fines de semana desde las 10:00 p. m. de los viernes hasta las 04:30 a. m. de los lunes.

Debido al cierre de la estación, los usuarios podrán tomar el servicio en la estación temporal Marly y en la estación Flores.

Finalmente, los cruces peatonales de los accesos norte y sur de la estación temporal Calle 57 estarán habilitados, y ante cualquier duda sobre el desarrollo de la obra, la ciudadanía podrá contactarse a través de los canales oficiales: