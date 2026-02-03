Disfrute de talleres, fotografía y más en BibloRed en Bogotá del 3 al 8 de febrero

Foto: BibloRed

La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa innovando con diferentes eventos, visitas guiadas, recorridos ambientales, teatro y más, para la participación de la comunidad usuaria en las bibliotecas públicas de Bogotá. Para esta semana del 3 al 8 de febrero de 2026, podrás disfrutar de talleres de crochet, de cortometrajes, formación digital, club de ajetreada, talleres de fotografía, foto bordado, inteligencia artificial, origami y los habituales clubes de lectura. ¡Asiste es gratis!

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa su apuesta por fortalecer las bibliotecas y demás espacios de lectura de la ciudad por medio de las actividades culturales que allí se desarrollan. Además de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad tanto en la comunidad usuaria como en la ciudadanía.

Agenda de actividades gratis y eventos destacados en BibloRed en Bogotá del 3 al 8 de febrero de 2026

Taller de crochet

Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe

Martes 3 de febrero, 9:00 a. m.

Taller práctico y creativo para aprender crochet desde cero, creando piezas simples mientras mejoramos la concentración y la coordinación. No necesitas experiencia, solo ganas de tejer, compartir y disfrutar.

Taller de cortometrajes

Biblioteca Julio Mario Santo Domingo

Martes 3 y jueves 5 de febrero, 4:00 p. m.

Tendremos cupos limitados, inscríbete AQUÍ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0upq6QH3VyovKogp457M6wgvX62mI7-sR-PS8PD4cUNbAZQ/viewform

Aprende a producir videos cortos con impacto. Si vives en Suba o sus alrededores, aprovecha esta oportunidad para participar en este taller con entrada gratis.

Formación en Billeteras Digitales

Biblioteca Pública Soledad Lamprea – Perdomo

Miércoles 4 de febrero, 10:00 a. m.

Aprende a descargar y configurar plataformas de pago para gestionar tu dinero.

Club de ajedrez

Biblioteca Pública Fontibón

Miércoles 4 de febrero, 2:30 p. m.

No importa si no sabes jugar o si ya tienes conocimientos en ajedrez, en este espacio intergeneracional encontrarás a alguien con quien compartir una buena partida e intercambiar saberes.

Taller: Fotografía con el celular

Biblioteca Pública Arborizadora Alta

Jueves 5 de febrero, 10:00 a. m.

Descubre el poder de la fotografía con tu celular La Biblioteca Arborizadora Alta abre sus puertas para invitarte a participar en el Taller de Fotografía con Celulares, un espacio práctico y creativo donde aprenderás a sacarle el máximo provecho a la cámara de tu celular.

Durante cuatro sesiones, podrás explorar cómo encuadrar mejor, aprovechar la luz, mejorar tus fotos y contar historias a través de imágenes, usando una herramienta que siempre llevas contigo. No necesitas experiencia previa, solo ganas de aprender, observar y crear.

Tejiendo el cuidado: taller de fotobordado

Sala de lectura Manzana del Cuidado Mochuelos

Jueves 5 de febrero, 2:00 p. m.

Cada puntada es un gesto de cuidado. Al bordar esta imagen, tejemos recuerdos, emociones y la historia de quienes cuidan con amor. La foto se transforma en un espacio para sanar, reconocer y honrar el valor de nuestras manos y nuestro tiempo.

Taller Manejo de herramientas de inteligencia artificial (IA)

Biblioteca Pública CEFE Cometas

Viernes 6 de febrero, 3:00 p. m.

Aprende a manejar herramientas de IA para estudiar, trabajar o crear.

Club de lectura

Biblioteca Pública del Deporte – CEFE Chapinero.

Viernes 6 de febrero, 5:00 p. m.

Te invitamos a la primera sesión del club de lectura, un espacio para acercarnos a la literatura del Boom latinoamericano. A través de textos y conversación, conoceremos autores, contextos y rasgos principales de este movimiento literario que transformó la narrativa en América Latina.

Grupo de Amigurumi comunitario

Biblioteca Pública Las Ferias

Sábado 7 de febrero, 10:00 a. m.

Aprender y crear en comunidad a través del tejido. En el Grupo de Amigurumi Comunitario, personas de todas las edades se reúnen para aprender de forma autónoma todo lo relacionado con el tejido amigurumi: desde los puntos básicos hasta la creación de sus propias figuras. No es una clase tradicional, sino un encuentro donde el conocimiento circula, se acompaña el proceso de cada persona y se fortalece el aprendizaje colectivo.

Experiencias lúdicas

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

Domingo 8 de febrero, 2:00 p. m.

Experiencias lúdicas es un espacio dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años de edad para el disfrute de la lectura a través del juego y el arte. Nos encontraremos para descubrir nuevas formas de leer por medio de recursos audiovisuales, informativos y experimentales.

Leer en familia

Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas

Domingo 8 de febrero, 3:00 p. m.

Después de una semana colmada de caos vehicular, ruidos incesantes y afán constante, te invitamos a este espacio de diálogo, lectura y cine en familia en el que las palabras y las voces amigas te esperan para compartir juntos maravillosas historias.