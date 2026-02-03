    • Bogotá

    Disfrute de talleres, fotografía y más en BibloRed en Bogotá del 3 al 8 de febrero

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de Actividades en la Biblioteca Pública de la Participación CiudadanaFoto: BibloRed

    La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa innovando con diferentes eventos, visitas guiadas, recorridos ambientales, teatro y más, para la participación de la comunidad usuaria en las bibliotecas públicas de Bogotá. Para esta semana del 3 al 8 de febrero de 2026, podrás disfrutar de talleres de crochet, de cortometrajes, formación digital, club de ajetreada, talleres de fotografía, foto bordado, inteligencia artificial, origami y los habituales clubes de lectura. ¡Asiste es gratis!

    La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa su apuesta por fortalecer las bibliotecas y demás espacios de lectura  de la ciudad por medio de las actividades culturales que allí se desarrollan. Además de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad tanto en la comunidad usuaria como en la ciudadanía.

    Agenda de actividades gratis y eventos destacados en BibloRed en Bogotá del 3 al 8 de febrero de 2026

    Taller de crochet

    • Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe
    • Martes 3 de febrero, 9:00 a. m.

    Taller práctico y creativo para aprender crochet desde cero, creando piezas simples mientras mejoramos la concentración y la coordinación. No necesitas experiencia, solo ganas de tejer, compartir y disfrutar.

    Taller de cortometrajes

    Aprende a producir videos cortos con impacto. Si vives en Suba o sus alrededores, aprovecha esta oportunidad para participar en este taller con entrada gratis.

    Formación en Billeteras Digitales

    • Biblioteca Pública Soledad Lamprea – Perdomo
    • Miércoles 4 de febrero, 10:00 a. m.

    Aprende a descargar y configurar plataformas de pago para gestionar tu dinero.

    Club de ajedrez

    • Biblioteca Pública Fontibón
    • Miércoles 4 de febrero, 2:30 p. m.

    No importa si no sabes jugar o si ya tienes conocimientos en ajedrez, en este espacio intergeneracional encontrarás  a alguien con quien compartir una buena partida e intercambiar saberes.

     

    Taller: Fotografía con el celular

    • Biblioteca Pública Arborizadora Alta
    • Jueves 5 de febrero, 10:00 a. m.

    Descubre el poder de la fotografía con tu celular  La Biblioteca Arborizadora Alta abre sus puertas para invitarte a participar en el Taller de Fotografía con Celulares, un espacio práctico y creativo donde aprenderás a sacarle el máximo provecho a la cámara de tu celular.

    Durante cuatro sesiones, podrás explorar cómo encuadrar mejor, aprovechar la luz, mejorar tus fotos y contar historias a través de imágenes, usando una herramienta que siempre llevas contigo. No necesitas experiencia previa, solo ganas de aprender, observar y crear.

    Tejiendo el cuidado: taller de fotobordado

    • Sala de lectura Manzana del Cuidado Mochuelos
    • Jueves 5 de febrero, 2:00 p. m.

    Cada puntada es un gesto de cuidado. Al bordar esta imagen, tejemos recuerdos, emociones y la historia de quienes cuidan con amor. La foto se transforma en un espacio para sanar, reconocer y honrar el valor de nuestras manos y nuestro tiempo.

    Taller Manejo de herramientas de inteligencia artificial (IA)

    • Biblioteca Pública CEFE Cometas
    • Viernes 6 de febrero, 3:00 p. m.

    Aprende a manejar herramientas de IA para estudiar, trabajar o crear.

    Club de lectura

    • Biblioteca Pública del Deporte – CEFE Chapinero.
    • Viernes 6 de febrero, 5:00 p. m.

    Te invitamos a la primera sesión del club de lectura, un espacio para acercarnos a la literatura del Boom latinoamericano. A través de textos y conversación, conoceremos autores, contextos y rasgos principales de este movimiento literario que transformó la narrativa en América Latina.

    Grupo de Amigurumi comunitario

    • Biblioteca Pública Las Ferias
    • Sábado 7 de febrero, 10:00 a. m.

    Aprender y crear en comunidad a través del tejido. En el Grupo de Amigurumi Comunitario, personas de todas las edades se reúnen para aprender de forma autónoma todo lo relacionado con el tejido amigurumi: desde los puntos básicos hasta la creación de sus propias figuras. No es una clase tradicional, sino un encuentro donde el conocimiento circula, se acompaña el proceso de cada persona y se fortalece el aprendizaje colectivo.

    Experiencias lúdicas

    • Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal
    • Domingo 8 de febrero, 2:00 p. m.

    Experiencias lúdicas es un espacio dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años de edad para el disfrute de la lectura a través del juego y el arte. Nos encontraremos para descubrir nuevas formas de leer por medio de recursos audiovisuales, informativos y experimentales.

    Leer en familia

    • Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas
    • Domingo 8 de febrero, 3:00 p. m.

    Después de una semana colmada de caos vehicular, ruidos incesantes y afán constante, te invitamos a este espacio de diálogo, lectura y cine en familia en el que las palabras y las voces amigas te esperan para compartir juntos maravillosas historias.

