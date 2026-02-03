Show Inmersivo sonoro – French Touch en febrero en el Planetario de Bogotá

El Planetario de Bogotá presenta una nueva edición que se llena de ritmo, luces y nostalgia con un homenaje visual y sonoro a la música electrónica francesa. ¡Entrada con boletería!

French Touch revive el auge del french house, la corriente que en los años 90 y 2000 redefinió la electrónica con sonidos filtrados, bases funk y un espíritu elegante y experimental. En la cúpula 360° se vivirá una experiencia inmersiva con una selección curada de artistas y tracks icónicos desde Daft Punk hasta Cassius y Justice, en una atmósfera envolvente donde música, diseño visual y ritmo se transforman en una fiesta sensorial única.

Fechas: 6, 13, 20, 27 de febrero de 2026.

Horario: 6:30 p. m.

La Alcaldía Mayor de Bogotá sigue trabajando por el acceso a la cultura, la innovación y las experiencias que inspiran a la ciudadanía.

Advertencia

El show French Touch incluye visuales de ritmo acelerado, imágenes de movimiento rápido y sonidos de alto impacto. Estas características pueden causar incomodidad en personas con sensibilidad visual o auditiva, así como mareos, vértigo o migrañas fotosensibles.

Quienes tengan antecedentes de epilepsia fotosensible o alta sensibilidad a estímulos visuales y sonoros deben informarse previamente antes de ingresar.