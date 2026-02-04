    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este miércoles 4 de febrero de 2026

    Imagen panorámica de Bogotá con tiempo parcialmente nublado.Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

    Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este miércoles 4 de febrero de 2026. ¡Toma nota!    

    Según el reporte del IDIGER, durante este miércoles se espera:

    • En la madrugada, se estima cielo entre parcial a ligeramente nublado y predominio de tiempo seco, excepto lluvias ligeras en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.
    • Para la mañana, se espera cielo ligeramente nublado y predominio de tiempo seco.
    • Durante la tarde, se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. No se descarta la probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Usme.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y s elecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

