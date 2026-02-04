Bogotá ha atendido 37 emergencias y reportes asociados a lluvias entre el 2 y 3 de febrero

Foto: IDIGER

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informa que, entre este lunes 2 y martes 3 de febrero de 2026, los organismos de emergencias de la ciudad, han atendido 37 eventos o reportes de emergencia asociados a las lluvias registradas en diferentes sectores de la capital del país. Entre los reportes y situaciones de emergencia atendidos, se encuentran:

21 correspondieron a afectaciones por caída o riesgo de árboles.

13 estuvieron relacionados con daños en redes de alcantarillado, principalmente por insuficiencia de drenaje.

Un evento por daños de infraestructura.

Un evento de remoción en masa o deslizamiento de tierra.

Las localidades con mayor número de reportes fueron Suba y Usaquén (cinco eventos cada una), seguidas por Engativá (cuatro reportes). También se registraron eventos en Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo y Fontibón, con tres reportes cada una.

Como resultado de la atención a estas emergencias:

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) brindó acompañamiento a siete familias.

27 personas fueron evacuadas de manera preventiva.

Se registraron 18 predios afectados, lo que derivó en la expedición de cuatro actas de evacuación y dos actas de restricción de uso, como medida para proteger la vida de la ciudadanía.

Puntos críticos atendidos durante la atención de emergencias por lluvias en Bogotá

Barrio Roma – Localidad de Kennedy

El lunes 2 de febrero, tras el reporte ciudadano, la entidad identificó un socavón en la carrera 79D con calle 57B sur, presuntamente originado por la ruptura de una red de alcantarillado. Durante una inspección nocturna, evidenciaron el aumento del socavón, generando pérdida del suelo de soporte y el colapso parcial del parqueadero y del primer nivel de una vivienda.

Ante el compromiso de la estabilidad estructural, el IDIGER recomendó la evacuación de tres viviendas (el predio afectado y dos colindantes) y emitió actas de restricción de uso para el parqueadero, andenes y vías adyacentes.

En horas de la mañana del 3 de febrero se conformó un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), con la participación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y Secretaría Distrital de Salud (SDS).

La EAAB adelantó la evaluación integral de la infraestructura y redes. En el componente social, las familias afectadas ya cuentan con las actas necesarias para acceder a ayudas humanitarias de carácter pecuniario, mientras que la SDIS evalúa la entrega de ayudas no pecuniarias. Adicionalmente, la SDS activó el acompañamiento en salud mental para las familias afectadas.

Funcionarios del IDIDER mantienen un diálogo permanente con la comunidad, atendiendo inquietudes relacionadas con la antigüedad de las redes y coordinando acciones para prevenir un colapso progresivo en la cuadra.

Sector Rionegro – Localidad de Suba

En la carrera 64 con calle 100, se presentó una inundación que afectó doce vehículos, sin reporte de personas lesionadas ni daños a enseres. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el IDIGER realizaron labores de bombeo de aguas. La situación se originó por la falla en la operación de las bombas del edificio, lo que ocasionó el rebosamiento de aguas residuales. El evento fue controlado.

Barrio El Dorado – Localidad de Santa Fe

Se registró un evento de remoción en masa que afectó una vivienda. No se reportaron personas lesionadas. El IDIGER emitió acta con recomendación de evacuación, la cual fue aceptada por las tres familias residentes. Se gestionarán las ayudas de carácter pecuniario correspondientes.

Recomendaciones a la ciudadanía durante situaciones de lluvias y emergencias