Estación temporal Calle 57 en avenida Caracas modifica su servicio debido a obras de la Línea 1 del Metro

Foto: TransMilenio.

Para permitir la continuidad de la construcción de este megaproyecto, la estación temporal Calle 57 de TransMilenio, en la avenida Caracas, cerrará temporalmente el fin de semana del viernes 6 de febrero a las 10:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. del lunes 9 de febrero de 2026. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Durante las noches, desde este martes 3 de febrero hasta el viernes 13 de febrero también avanzarán las obras en inmediaciones de esta estación en horario nocturno, a partir de las 10:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. horario durante el cual estará cerrada la estación.

Invitamos a los usuarios a consultar y planear sus viajes de manera anticipada, en especial para el fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de febrero, días en los que la estación temporal Calle 57 dejará de operar por avances de la obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

El canal de WhatsApp está disponible para que los usuarios reciban información en tiempo real, y en la TransMiApp pueden planear los viajes; es importante además que los usuarios mantengan recargada la tarjeta TuLlave.

A continuación, siete tips para un viaje más seguro y cómodo en la estación temporal Calle 57 en la avenida Caracas