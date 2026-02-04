    • Bogotá

    Estación temporal Calle 57 en avenida Caracas modifica su servicio debido a obras de la Línea 1 del Metro

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenio en una vía de BogotáFoto: TransMilenio.

    Para permitir la continuidad de la construcción de este megaproyecto, la estación temporal Calle 57 de TransMilenio, en la avenida Caracas, cerrará temporalmente el fin de semana del viernes 6 de febrero a las 10:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. del lunes 9 de febrero de 2026. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

    Durante las noches, desde este martes 3 de febrero hasta el viernes 13 de febrero también avanzarán las obras en inmediaciones de esta estación en horario nocturno, a partir de las 10:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. horario durante el cual estará cerrada la estación.

    Invitamos a los usuarios a consultar y planear sus viajes de manera anticipada, en especial para el fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de febrero, días en los que la estación temporal Calle 57 dejará de operar por avances de la obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

    El canal de WhatsApp está disponible para que los usuarios reciban información en tiempo real, y en la TransMiApp pueden planear los viajes; es importante además que los usuarios mantengan recargada la tarjeta TuLlave.

    A continuación, siete tips para un viaje más seguro y cómodo en la estación temporal Calle 57 en la avenida Caracas

    1. No bloquees la circulación.
    2. No empujes.
    3. Respeta las filas.
    4. Deja salir primero antes de abordar el bus.
    5. Aborda el bus rápidamente y no bloquees las puertas si tu ruta no ha llegado.
    6. Cuando abordes el bus, circula hacia el interior y deja entrar a los demás pasajeros.
    7. Planea tu viaje y recarga con tu tarjeta tullave antes de llegar a la estación..

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte