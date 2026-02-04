Estación temporal Calle 57 en avenida Caracas modifica su servicio debido a obras de la Línea 1 del Metro
Foto: TransMilenio.
Para permitir la continuidad de la construcción de este megaproyecto, la estación temporal Calle 57 de TransMilenio, en la avenida Caracas, cerrará temporalmente el fin de semana del viernes 6 de febrero a las 10:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. del lunes 9 de febrero de 2026. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!
Durante las noches, desde este martes 3 de febrero hasta el viernes 13 de febrero también avanzarán las obras en inmediaciones de esta estación en horario nocturno, a partir de las 10:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. horario durante el cual estará cerrada la estación.
Invitamos a los usuarios a consultar y planear sus viajes de manera anticipada, en especial para el fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de febrero, días en los que la estación temporal Calle 57 dejará de operar por avances de la obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá.
El canal de WhatsApp está disponible para que los usuarios reciban información en tiempo real, y en la TransMiApp pueden planear los viajes; es importante además que los usuarios mantengan recargada la tarjeta TuLlave.
A continuación, siete tips para un viaje más seguro y cómodo en la estación temporal Calle 57 en la avenida Caracas
- No bloquees la circulación.
- No empujes.
- Respeta las filas.
- Deja salir primero antes de abordar el bus.
- Aborda el bus rápidamente y no bloquees las puertas si tu ruta no ha llegado.
- Cuando abordes el bus, circula hacia el interior y deja entrar a los demás pasajeros.
- Planea tu viaje y recarga con tu tarjeta tullave antes de llegar a la estación..