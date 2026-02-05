Alcalde Galán lideró ‘megatoma’ de seguridad en el 7 de Agosto: fueron capturadas cuatro personas y se recuperó una moto

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – David Andrés Romo.

¡La lucha contra la criminalidad no tiene tregua en Bogotá! Una ‘megatoma’ de seguridad fue liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán en el barrio 7 de Agosto de la localidad de Barrios Unidos. Fueron inspeccionados locales comerciales de ventas de autopartes, talleres automotrices y se intervinieron viviendas en las que operan ‘pagadiarios’. Estas acciones permitieron la captura de cuatro personas por los delitos tráfico, fabricación o porte armas de fuego y por falsedad marcaria. Además, fue recuperada una motocicleta que había sido hurtada.

En esta ‘megatoma’ de seguridad contó con la presencia de más de 400 uniformados de la Policía de Bogotá con apoyo de gestores de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) se realizaron actividades de prevención, registro y control a diferentes establecimientos de comercio, ‘pagadiarios’, talleres, bodegas de reciclaje y zona de tolerancia del sector del 7 de Agosto.

Las autoridades realizaron además, en espacio público y calles de esta zona de la localidad de Barrios Unidos, más de 1.800 solicitudes de antecedentes y se realizó la vetirificación de más de 300 vehículos y motocicletas.

«En el marco de nuestra apuesta por recuperar la seguridad en Bogotá, estamos haciendo unos esfuerzos grandes entre la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía de Bogotá con intervención, registro y control en puntos y sitios de alto impacto y de alto riesgo. Ustedes saben, hicimos la semana pasada dos intervenciones en María Paz y en San Bernardo. Hoy estamos aquí y hemos hecho un esfuerzo con cerca de 400 policías una operación de registro grande, explicó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Durante esta ‘megatoma’ de seguridad fue incautada munición de diferentes calibres y se logró captura de personas personas por tráfico de estupefacientes y falsedad marcaria. Fueron efectuados seis comparendos de tránsito, la suspensión temporal de la actividad económica a diez establecimientos por no cumplir con la documentación requerida para su funcionamiento y siete personas fueron trasladadas al centro de traslado por protección.

«Debido a que los mil hombres que nos fueron asignados a final de año a la Policía de Bogotá, hemos podido generar unos mecanismos más flexibles con los cuales vamos a lugares de alto impacto donde a través de todo el trabajo que hacemos identificamos que hay factores de riesgos latentes», aseguró el Secretaría Distrital de Seguridad, César Restrepo.

Además, se logró ca recuperación de una motocicleta que tenía reporte de hurto.