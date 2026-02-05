Hoy ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá: así está la movilidad

Foto: TransMilenio.

Durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’! Durante la mañana de hoy jueves 5 de febrero de 2026, se presenta normalidad en las calles de la capital.

Así están las vías de Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves de febrero de 2026

Corte: 04:30 a. m.

El Sistema opera, en el momento, sin novedades que afecten el servicio.

