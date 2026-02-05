    • Bogotá

    Hoy ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá: así está la movilidad

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenio en una vía de BogotáFoto: TransMilenio.

    Durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’! Durante la mañana de hoy jueves 5 de febrero de 2026, se presenta normalidad en las calles de la capital.

    Así están las vías de Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves de febrero de 2026

    Corte: 04:30 a. m. 

    El Sistema opera, en el momento, sin novedades que afecten el servicio.

    Invitamos a los usuarios a estar atentos a las cuentas oficiales y verificadas (que pueden identificar con el chulito azul) en redes sociales.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte