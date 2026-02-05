Barrios de Bogotá, Soacha, Chía y Cota con cortes de luz este jueves 5 de febrero

Foto: Enel Colombia

Este jueves 5 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Soacha, Chía y Cota en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz el jueves 5 de febrero de 2026

Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 32 Sur a calle 36 Sur – Barrio Ciudad Kennedy Central.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 25 Sur a calle 27 Sur entre carrera 77 a carrera 79 – Barrio Techo.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda El Verjón – Barrio Parque Nacional Oriental.

Localidad de Suba

Desde las 8:30 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 73 a carrera 75 entre calle 151 a calle 153 – Barrio El Plan.

Localidad de Usaquén

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 99 a calle 101 – Barrio Rincón del Chicó.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 106 a calle 108 entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio San Patricio.

Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 165 a calle 167 – Barrio Barrancas Oriental Rural.

Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 0 Este a carrera 3 Este entre calle 165 a calle 168 – Barrio La Cita.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este jueves 5 de febrero

Municipio de Soacha – Comuna 1, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 3 a carrera 6 entre calle 12 Sur a calle 17 Sur – Barrio Santa Ana I Sector.

Municipio de Soacha – Comuna 6, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 16 Este a carrera 18 Este – Barrio Altos de la Florida II Sector.

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Sector Bojacá, Condominio Astorias, carrera 8 a carrera 10 entre calle 25 a calle 27 – Municipio de Chía.

Municipio de Cota, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. Vereda Siberia – Municipio de Cota.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: