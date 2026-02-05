Barrios de Bogotá, Soacha, Chía y Cota con cortes de luz este jueves 5 de febrero
Foto: Enel Colombia
Este jueves 5 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Soacha, Chía y Cota en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz el jueves 5 de febrero de 2026
Localidad de Kennedy
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 32 Sur a calle 36 Sur – Barrio Ciudad Kennedy Central.
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 25 Sur a calle 27 Sur entre carrera 77 a carrera 79 – Barrio Techo.
Localidad de Santa Fe
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda El Verjón – Barrio Parque Nacional Oriental.
Localidad de Suba
Desde las 8:30 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 73 a carrera 75 entre calle 151 a calle 153 – Barrio El Plan.
Localidad de Usaquén
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 99 a calle 101 – Barrio Rincón del Chicó.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 106 a calle 108 entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio San Patricio.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 165 a calle 167 – Barrio Barrancas Oriental Rural.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 0 Este a carrera 3 Este entre calle 165 a calle 168 – Barrio La Cita.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este jueves 5 de febrero
Municipio de Soacha – Comuna 1, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 3 a carrera 6 entre calle 12 Sur a calle 17 Sur – Barrio Santa Ana I Sector.
Municipio de Soacha – Comuna 6, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 16 Este a carrera 18 Este – Barrio Altos de la Florida II Sector.
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Sector Bojacá, Condominio Astorias, carrera 8 a carrera 10 entre calle 25 a calle 27 – Municipio de Chía.
Municipio de Cota, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. Vereda Siberia – Municipio de Cota.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.