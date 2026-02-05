Barrios de San Cristóbal, Suba y otras localidades de Bogotá, tienen cortes de agua este 5 de febrero

Foto: Acueducto de Bogotá.

Este jueves 5 de febrero de 2026 hay cortes de agua en Bogota? por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello conoce en qué zonas se presentarán estos cortes.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios con cortes de agua en Bogotá este jueves 5 de febrero del 2026

Localidad de San Cristóbal

La Victoria, Bellavista sur, San Vicente. De la calle 41B Sur a la calle 33 Sur, entre la carrera 8A Este a la carrera 6 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Salitre Suba, Tuna Alta. De la carrera 90 a la carrera 101A, entre la calle 153 a la calle 164. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación medidor.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros.

Localidad de Bosa

Bosa Centro, Bosa La Estación. De la carrera 75A a la carrera 80, entre la calle 57 a la calle 65H. Desde las 10:00 a. m. hasta para 24 horas. Debido al cierre a terceros.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: