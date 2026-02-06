Foto: Secretaría de Movilidad.

La versión 28 del ‘Día Sin Carro y Sin Moto’, una jornada establecida tras la Consulta Popular del año 2000, en la que la ciudadanía aprobó su realización anual. ¡Conoce aquí el balance de la jornada de este 2026!

Balance del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá 2026

Corte 6:00 p. m.:

Validaciones en el Sistema TransMilenio

Componente Troncal: 1.657.789.

TransMiZonal y Dual: 2.041.181.

Total: 3.698.977.

Ocupación TransMiBici

Cupos totales: 8.089.

Cupos disponibles: 4.092.

Cupos ocupados: 3.997.

Debido a la ciclovía el servicio L10 se envía por la avenida Caracas y B23 sube hasta la Estación Universidades.

Corte 5:00 p. m.:

Validaciones en el Sistema TransMilenio

Componente Troncal: 1.488.941.

TransMiZonal y Dual: 1.857.100.

Total: 3.346.041.

Ocupación TransMiBici

Cupos totales: 8.089.

Cupos disponibles: 4.092.

Cupos ocupados: 3.997.

Debido a la ciclovía el servicio L10 se envía por la avenida Caracas y B23 sube sube hasta la Estación Universidades.

Corte 12:00 m.

Participación de peatones y ciclistas en el tránsito de la ciudad

– A la hora, el porcentaje de peatones es del 34 % y de ciclistas es del 5 %.

Viajes en el Sistema de Bicicletas Compartidas

– A la hora, se han rerealizado 1.430 viajes.

Validaciones del TransMilenio

– Se reportan 2.098.420 pasajes en el total del Sistema: Troncal + Zonal + Dual

Despachos de Pasajeros Terminal de Transporte

– Se han movilizado 10.867 pasajeros desde las terminales de Bogotá.

Ocupación de BiciEstaciones TransMilenio

– A la hora se registra una ocupación del 13 %, esto representa una disminución de 39 puntos porcentuales, en comparación con la jornada de febrero de 2025.

Ocupación de cicloparqueaderos de la ciudad

– A la hora, se registra una ocupación promedio del 50 % en los cicloparqueaderos con sello de calidad.

Ocupación de taxis

– A la hora, se reporta una ocupación promedio del 57 % en taxis.

Comparendos por Incumplimiento de la medida

– Se registran 697 comparendos por infringir la medida.

Comparendos ambientales

– Se han impuesto 68 comparendos.