Revise las zonas y barrios de Bogotá, Cajicá y Zipaquirá que tienen cortes de luz este viernes 6 de febrero

Este viernes 6 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Cajicá y Zipaquirá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este viernes 6 de febrero de 2026

Localidad de Bosa

Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. De la calle 79 Sur a calle 81 Sur entre carrera 87 a carrera 89 – Barrio San Bernardino Potreritos.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. De la calle 77 Sur a calle 79 Sur entre carrera 86 a carrera 88 – Barrio Remanso Urbano.

Localidad de La Candelaria

Desde las 3:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 8 a calle 10 – Barrio Centro Administrativo.

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la carrera 104 a carrera 106 entre calle 67 a calle 69 – Barrio Villa del Mar.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 12 a calle 14 – Barrio Centro Industrial.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 35 a carrera 37 entre calle 9 a calle 11 – Barrio Los Ejidos.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 51 a carrera 53 entre calle 28 Sur a calle 33 Sur – Barrio Tejar.

Localidad de Usaquén

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 165 a calle 167 – Barrio Barrancas Oriental Rural.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 0 Este a carrera 3 Este entre calle 165 a calle 168 – Barrio La Cita.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este viernes 6 de febrero

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 7:15 a. m. hasta las 6:00 p. m. Sector Calahorra, de la calle 15 a calle 17 entre carrera 5 a carrera 7 – Municipio de Cajicá.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. Vereda Chuntame – Municipio de Cajicá.

Municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 7 a calle 9 entre carrera 30 a carrera 32 – Municipio de Zipaquirá.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: