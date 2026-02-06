Parque Movistar Arena cuenta con nuevo módulo de baños públicos para el servicio de la ciudadanía

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) continúa avanzando en su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, la promoción de la actividad física y el uso responsable del espacio público. En este marco, ya es una realidad el nuevo módulo de baños públicos en el Parque Movistar Arena de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, una infraestructura pensada para brindar mayor comodidad y mejores condiciones a los usuarios del escenario.

Este servicio estará disponible en los siguientes horarios: de martes a viernes, de 3:00 p. m. a 10:00 p. m.; los sábados, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.; y los domingos, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., facilitando el acceso durante las principales franjas de uso del parque.

El IDRD invita a la ciudadanía a hacer un uso responsable de estas instalaciones y a contribuir a su cuidado, con el fin de garantizar su buen funcionamiento y sostenibilidad para el disfrute de todas y todos.