En lo corrido del año se ha reducido en un 50 % el hurto a bicicletas en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Desde la 5:00 a. m., avanza sin contratiempos el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en la capital del país. Para el desarrollo de esta jornada, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) desplegaron un operativo con más de 700 uniformados para garantizar la seguridad en los 683 kilómetros de ciclorrutas, además de los 91 kilómetros de vías exclusivas habilitadas para la ciclovía.

Desde el centro comercial Gran Estación, el alcalde Carlos Fernando Galán, destacó los esfuerzos de las autoridades en relación con la seguridad de los biciusuarios. “En el 2025 se logró una reducción del 19 % en el hurto de bicicletas, una cifra significativa. Tenemos que seguir avanzando, y mantener ese esfuerzo y esa tendencia”, informó.

También resaltó qué, el número de bicicletas recuperadas en el año anterior aumentó en un 39 % en comparación con el año 2024: “esto se logra gracias a los esfuerzos de la Policía Metropolitana y al Registro Bici Bogotá. La mitad de las bicicletas que hay en Bogotá, hoy están registradas, cerca de 520.000 bicicletas”.

Es importante mencionar que, en lo corrido de este año hay una reducción del 50 % en el hurto a bicicletas, comparado con el mismo periodo del 2025. Además, se han realizado 28 capturas por el delito de hurto a bicicletas y 85 por receptación.

Junto al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General, Giovanni Cristancho, y al secretario de Seguridad, César Restrepo, les hicieron la entrega de sus respectivas bicicletas a 16 ciudadanos que fueron víctimas de hurto en diferentes localidades de Bogotá.

“En algunos casos los dejaron en un parqueadero y se la llevaron, en otros fue robo con arma blanca. Eso nos lleva a una reflexión sobre las medidas que debemos tomar para prevenir estos hechos y el trabajo conjunto que debemos desarrollar para lograr reducir la probabilidad de que se roben las bicicletas”, sostuvo el alcalde Galán.

Sobre el particular, el secretario de Seguridad, César Restrepo, insistió en la importancia de denunciar cuando un ciudadano sea víctima de este delito. “Cuando le roben la bicicleta de un parqueadero ponga la denuncia, porque la Policía hace la investigación correspondiente y desde el gobierno distrital hacemos la inspección para identificar las debilidades y que los dueños de los parqueaderos asuman sus responsabilidades. Si un usuario deja la bicicleta y paga por su cuidado, el dueño del parqueadero no puede decir que no tiene nada que hacer”, manifestó el funcionario.

Una vez, el alcalde dialogó con las 16 víctimas sobre las modalidades de hurto, volvió a insistir en la necesidad de avanzar en una reforma judicial para que los delincuentes paguen realmente por sus delitos: “una persona que comete un hurto con arma blanca y pone en peligro la vida de la víctima debe terminar condenado con media intramural”.

El General Cristancho, indicó que, durante el 2025, se logró la captura de 909 personas por el delito de hurto a bicicletas de las cuales 66 quedaron con medida de aseguramiento, “solamente el 9 %”.

Al finalizar, el mandatario envío un mensaje a la ciudadanía donde reiteró la importancia de esta jornada y de movilizarse de manera sostenible. Agregó que se proyectaron más de 4.200.000 viajes en el Sistema de Transporte de la ciudad y que todo el esfuerzo está desplegado desde la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y TransMilenio para garantizar que los ciudadanos se puedan movilizar.