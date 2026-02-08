Bogotá y Cajicá tienen cortes de luz este domingo 8 de febrero

Foto: Enel Colombia

Este domingo 8 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en zonas en el municipio de Cajicá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz este domingo 8 de febrero de 2026

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 56 Sur a calle 58 Sur entre carrera 74 a carrera 76 – Barrio La Estancia.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 8 de febrero

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Chuntame – Municipio de Cajicá.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: