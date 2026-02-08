Camioneros advierten sobre un nuevo  paro nacional

La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, manifestó a través de un comunicado de que está dispuesta a ir a un nuevo paro nacional debido a su inconformismo con las últimas decisiones del gobierno nacional, que a su juicio, afectan al gremio transportador.

Según el comunicado, manifiestan su rechazo al “compromiso anunciado en el boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, mediante el cual Colombia acepta el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el territorio nacional”.

“El transporte directo, además, ya demostró en el pasado ser un factor para propiciar el monopolio de grandes empresas y el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos, trata de personas y otras actividades ilícitas”, sigue el comunicado.

Manifiestan además que esta decisión no fue consultada con el gremio. “El decidir a espaldas de los camioneros es un incumplimiento muy grave de los acuerdos firmados por el estado colombiano y una ruptura de la confianza con el gremio”.

La ACC se declara en alerta máxima y están “dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte nacional, incluso mediante inmovilización si el Gobierno persiste en desconocer lo acordado, para beneficiar a unos pocos privilegiados”

El último para camionero se realizó en junio de 2025, por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos del paro de julio 2024, dejando millonarias perdidas en el territorio nacional.