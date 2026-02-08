En zonas de Suba, Chapinero y Usaquén en Bogotá, el valor facturado por el consumo de agua podría llegar por un periodo menor a dos meses

Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informo? que durante el mes de febrero de 2026, algunos usuarios de las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén, recibira?n la factura de agua correspondiente a un periodo menor a los dos meses, en lugar del ciclo habitual. Esta situacio?n no se debe a errores, sino a un proceso interno para mejorar y agilizar la lectura de medidores y la atencio?n a la ciudadani?a.

Como parte de este proceso, conocido como armonizacio?n del ciclo de facturacio?n, el valor correspondiente al periodo no facturado se incluira? en la siguiente factura, mostrando u?nicamente el consumo real del servicio y sin generar cobros adicionales.

La EAAB indico? que la armonizacio?n de ciclos solo se aplicara? a algunos usuarios de Suba, Chapinero y Usaque?n y no representa modificacio?n en el valor de la tarifa vigente.

“Este proceso tiene como propo?sito fortalecer la prestacio?n del servicio a la ciudadani?a. La armonizacio?n de los ciclos de facturacio?n permitira? realizar lecturas de medidores con mayor oportunidad, agilizar la atencio?n de solicitudes y consolidar la confianza de los usuarios. Se trata de un ajuste te?cnico que se traduce en un servicio ma?s eficiente y oportuno para la ciudad”, sen?alo? la directora de apoyo comercial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Yahaira Diaz Quesada.

¿Por que? armonizar los ciclos de facturacio?n en el servicio de agua potable o acueducto en Bogotá?

Para facturar el servicio de agua, la EAAB tiene dividida la ciudad ciclos de facturacio?n, que son porciones geogra?ficas, donde se realiza la lectura del consumo registrado en los medidores, y se factura en periodos de 58 a 62 di?as.

Como parte de las mejoras continuas en la gestio?n de facturacio?n, se identificaron algunos ciclos que abarcan zonas geogra?ficas muy amplias y que no esta?n armonizadas con los distritos hidra?ulicos que suministran el agua. Esta situacio?n dificulta realizar lecturas oportunas de los medidores y limita la agilidad en las revisiones internas y en la atencio?n de requerimientos ciudadanos.

Usuarios afectados con este ciclo que facturación, sera?n informados previamente

La EAAB informara? previamente por escrito a los usuarios, indicando que el consumo no facturado se reflejara? en la siguiente factura. Despue?s de este proceso de armonizacio?n, los predios volvera?n a recibir su factura con la periodicidad bimestral habitual.

Ante cualquier inquietud, la compañía pública recuerda que cuenta con equipos sociales en territorio brindando informacio?n a la comunidad. Adema?s, esta?n disponibles los siguientes canales oficiales de atencio?n: Acuali?nea 116 y las redes sociales oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).