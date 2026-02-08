Economía de Bogotá creció 4,7 % en el tercer trimestre de 2025 y lideró la actividad económica del país

Foto: Invest in Bogotá.

Bogotá registro? un crecimiento econo?mico del 4,7 % durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con los resultados del Indicador Trimestral de Actividad Econo?mica Departamental (ITAED). Este desempen?o ubico? a la capital como el departamento con mayor crecimiento econo?mico del pai?s en el periodo analizado y la situo? 1,1 puntos porcentuales por encima del crecimiento nacional, que fue de 3,6 %

Asi? mismo, este resultado consolida a Bogotá como el principal motor de la actividad econo?mica en Colombia durante el trimestre en mencio?n, superando a otros territorios con desempen?os destacados como Tolima (3,7%) y Santander (3,6%), que ocuparon los siguientes lugares en el ranking nacional de crecimiento econo?mico

“Que Bogotá haya crecido 4,7 % en el tercer trimestre de 2025 y se ubique por encima del promedio nacional confirma que la economi?a de la ciudad esta? acelerando a un mejor ritmo. Este resultado refleja una recuperacio?n ma?s so?lida frente a 2024 y consolida a Bogotá como uno de los principales motores del crecimiento del pai?s. El reto ahora es sostener esta dina?mica y traducirla en ma?s empleo, mayor productividad y mejores oportunidades para los hogares y las empresas”, destaco? Gabriel Angarita, director de Estudios Econo?micos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

El crecimiento registrado por la ciudad tambie?n refleja una aceleracio?n significativa frente al mismo periodo del an?o anterior. En el tercer trimestre de 2024, la economi?a de Bogotá habi?a crecido 2,2 %, por lo que el resultado de 2025 representa ma?s del doble de la variacio?n observada un an?o atra?s, evidenciando una recuperacio?n ma?s dina?mica de la actividad productiva de la capital.

Con este resultado, Bogotá logra evidenciar una aceleracio?n real de su actividad econo?mica frente al an?o anterior y frente al promedio nacional. Liderar el crecimiento entre los departamentos del pai?s implica mayores niveles de produccio?n, encadenamientos productivos ma?s dina?micos y una base ma?s so?lida para la generacio?n de empleo y recaudo.