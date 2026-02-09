537 cupos en formación técnica gratis en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá: marketing digital, enfermería, contabilidad y más

Foto: Alcaldía Local de Ciudad Bolvíar

La Casa de la Cultura fue el escenario para que la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar presentara públicamente el contrato 1087-2025 con la Unión Temporal Formamos Ciudad Bolívar 2026 que busca generar competencias a través de programas técnicos laborales, esta convocatoria busca beneficiar a 537 habitantes de la localidad que se inscriban y cumplan con los requisitos exigidos esto con el propósito de mejorar sus condiciones de empleabilidad, y lograr nuevas habilidades al final del programa escogido. ¡Conoce los programas de formación técnica e inscríbete!

La oferta para esta convocatoria abarca los programas técnico laborales como:

Auxiliar en enfermería.

Contabilidad y finanzas.

Programación y creación de páginas web.

Marketing digital.

Inglés certificado hasta nivel B2.

Cabe destacar que sólo se podrán postular a una de las cinco ofertas que están dirigidas a hombres y mujeres, jóvenes hasta adultos mayores, residentes de la localidad de Ciudad Bolívar y que cumplan con los siguientes requisitos:

Copia acta de grado y copia diploma (Grado noveno ó 11 grado).

Hoja de matrícula de la institución.

Copia del documento de identidad.

Copia del recibo público (agua, luz o gas) de los últimos dos meses.

Certificado de residencia. Conoce como solicitarlo, aquí.

Carta de compromiso cumplimiento de horarios y asistencia al proceso de formación

Calificación del SISBEN

Quienes estén interesados y acrediten el cumplimiento de los requisitos, pueden dirigirse con la documentación solicitada a la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, ubicada en la diagonal 62 sur #20F – 20 del barrio San Francisco, el 24, 25 y 26 de febrero de 2026, a partir de las 8:00 a. m. para realizar el respectivo proceso de inscripción.

En estas jornadas habrá explicación todas las condiciones, para quienes resulten seleccionados.

Por su parte Carolina Rojas residente de la localidad quien aspira al programa de auxiliar de enfermería afirmó: “Esta oportunidad es muy importante porque nos ayuda a muchas personas de bajos recursos a mejorar nuestras competencias laborales para obtener una mejor calidad de vida”.

Según Luz Dary Amorocho, directora de Proyectos de la Fundación Academia Nacional de Aprendizaje-ANDAP quien hace parte de la Unión Temporal Formamos Ciudad Bolívar 2026 que tiene a cargo la ejecución del contrato junto a la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Campo Alto:

«Este proceso de formación se desarrollara durante un año y medio y con una duración aproximada de 1.800 horas teóricas-practicas por tanto la invitación es para que la comunidad se acerque a la Casa de la Cultura de la localidad el miércoles 11 de febrero de 2026, a partir de las 9:00 a. m. donde se estará socializando toda la información referente a esta oportunidad de estudios técnicos gratis para los residentes de la localidad»

Esta convocatoria es totalmente gratis, pues los programas serán 100 % financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar e incluyen los elementos para los estudiantes tales como inscripción, matricula, carnet estudiantil, elementos pedagógicos, uniforme en caso que aplique, seguro de estudiante entre otros.