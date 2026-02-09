Avanza el proceso electoral de Vendedores Informales en Bogotá: el IPES publicó listado inicial de admitidos

Foto: IPES.

El listado inicial puede consultarse en el micrositio oficial del proceso electoral, como parte del seguimiento y las garantías para una participación transparente.

El Instituto para la Economía Social (IPES) ya publicó el listado inicial de admitidos como candidatas, candidatos y votantes en el proceso electoral de los Consejos Locales y el Consejo Distrital de Vendedores Informales, en cumplimiento del cronograma establecido en la Resolución 536 del 2025, para esta jornada democrática en 2026. ¡Revisa todos los detalles!

La publicación de este listado marca un nuevo avance en el proceso electoral, que ha contado con la participación de vendedoras y vendedores informales de todas las localidades de Bogotá, a excepción de Sumapaz, reflejando el interés del gremio por fortalecer sus espacios de representación, diálogo y concertación con el Distrito.

Este paso hace parte de las acciones de seguimiento y garantía que adelanta el IPES para asegurar un proceso transparente, organizado y participativo, que permita a las y los vendedores informales ejercer su derecho a elegir y ser elegidos en instancias formales de participación.

Consulta pública del listado inicial del proceso de Consejos Locales y el Consejo Distrital de Vendedores Informales

Las personas inscritas como candidatas, candidatos y votantes podrán consultar el listado inicial de admitidos a través del micrositio oficial del proceso electoral: www.ipes.gov.co/yodecido

En este espacio también se encuentra disponible toda la información relacionada con el proceso, incluyendo normativa, cronograma actualizado, guías de participación y los canales oficiales de consulta.

Próximas etapas del proceso electoral

De acuerdo con el cronograma vigente, luego de la publicación del listado inicial, el proceso continuará con las siguientes fases:

Recepción de reclamaciones: 9 y 10 de febrero de 2026.

Revisión de reclamaciones: del 11 al 13 de febrero de 2026.

Publicación del listado definitivo de admitidos: del 14 al 17 de febrero de 2026.

Las elecciones de los Consejos Locales y del Consejo Distrital de Vendedores Informales corresponden a un proceso democrático liderado por el Instituto para la Economía Social (IPES) en articulación con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y las Alcaldías Locales, culminará con la elección del Consejo Distrital de Vendedores Informales, instancia de representación que articula las voces de las localidades y permite consolidar una mirada de ciudad sobre las dinámicas del comercio informal para el periodo 2026–2030.