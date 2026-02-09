En 2026 disfrute de una Ciclovía de Bogotá más segura e incluyente con nuevos y mejores servicios

Foto IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció las principales novedades de la Ciclovía de Bogotá para 2026 orientadas a mejorar la cobertura, la experiencia de las y los usuarios y la operación del programa en el espacio público. Se destacan el fortalecimiento a los servicios y una apuesta por la sostenibilidad ambiental y la seguridad en los corredores. ¡Conoce detalles y agéndate todos los domingos y festivos!

La jornada del 18 de enero de 2026, tradicionalmente reconocida como la Ciclovía de Bogotá de mayor afluencia del año, evidenció el alcance del programa: se registraron 2.363.181 trayectos, superando los más de 2,2 millones del año anterior. Del total, 1.667.064 trayectos se realizaron en bicicleta; 638.329 caminando; 49.356 en patines, y 8.432 en otros modos. En cuanto a la participación por género, se registraron 710.079 trayectos de mujeres y 1.653.102 de hombres.

Estas son las novedades que podrás disfrutar en la Ciclovía de Bogotá durante 2026

Innovación y servicios: durante enero y febrero de 2026 se vincularán 40 nuevos beneficiarios para ampliar la oferta de alimentos en la Ciclovía de Bogotá.

Ciclotaller y venta de accesorios: entre mayo y junio se sumarán 10 nuevos beneficiarios para fortalecer estos servicios, lo que complementa la renovación realizada en 2025 de 112 módulos de alimentos, en alianza con Pony Malta.

Estaciones Recreativas: se reforzará su enfoque familiar e incluyente incorporando el mural “Stand de los Juegos” como espacio de cocreación con familias, además de un circuito de juegos, Walk Bike e interacción de juegos en familia, para promover la recreación, la actividad física, la convivencia y el uso adecuado del espacio público.

El “Programa Corre con seguridad” ofrecerá para quienes practican trote en los corredores orientación para una preparación progresiva y segura, con puntos itinerantes y el apoyo de la UCAD y el programa de Rendimiento, Talento y Reserva Deportiva. Se contará con dos módulos: Rendimiento, con contenidos como calentamiento, gesto técnico y fases de la carrera; y Salud, con recomendaciones de salud y alimentación.

Medio ambiente: se continuará con el compromiso con la sostenibilidad. El programa cuenta con certificación de Carbono Neutro, y para 2026 se prevé la certificación en agosto. También se contemplan propuestas de innovación ambiental, sujetas a viabilidad, como educación ambiental urbana e infantil (Walk Bike), fortalecimiento del compostaje con universidades y empresas, y jornadas de plogging.

Seguridad y operación: en 2026 se completará el cambio del 100% de las vallas de señalización. En 2025 se reemplazaron 683 vallas y para 2026 restan 917, para un inventario total de 1.600. La actualización incluye color magenta para evento temporal, retroreflectividad y pictogramas acordes a la norma vigente.

Escuela de la Bici: fortalecerá su alcance con 39 puntos permanentes en las 20 localidades de Bogotá, 11 itinerantes en Manzanas del Cuidado y cinco itinerantes en la Ciclovía, tras la incorporación de dos nuevos puntos.

Los puntos itinerantes en Ciclovía estarán ubicados en carrera 24 con calle 42, avenida Boyacá con calle 138, calle 54 sur con carrera 95ª y se les sumarán los de la carrera 50 con calle 3 (referencia Parque El Sol) y carrera 9 con calle 116.

Escuela 2.0: el objetivo es ampliar el servicio hasta 40 puntos permanentes, avanzando en el crecimiento territorial del programa.

Al respecto Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) señaló:

“En 2026 vamos a consolidar una Ciclovía de Bogotá más completa y segura, fortaleciendo la atención en los corredores con nuevos beneficiarios de alimentos, ciclotaller y venta de accesorios, además de estaciones recreativas para las familias. También ampliaremos el alcance de la Escuela de la Bici tras la incorporación de dos nuevos puntos. A esto se suma el avance hacia una operación más sostenible —con certificación de Carbono Neutro prevista para agosto— y la renovación total de la señalización, porque queremos que cada domingo y festivo la ciudad viva una experiencia llena de actividad física, convivencia y bienestar en el espacio público”,

Con estas novedades, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) reafirma su apuesta por una Ciclovía de Bogotá más amplia, segura e incluyente, que promueva hábitos de vida activa, convivencia y apropiación del espacio público en toda la ciudad, porque Bogotá se vive mejor en bicicleta.