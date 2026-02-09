En 2026 disfrute de una Ciclovía de Bogotá más segura e incluyente con nuevos y mejores servicios
Foto IDRD
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció las principales novedades de la Ciclovía de Bogotá para 2026 orientadas a mejorar la cobertura, la experiencia de las y los usuarios y la operación del programa en el espacio público. Se destacan el fortalecimiento a los servicios y una apuesta por la sostenibilidad ambiental y la seguridad en los corredores. ¡Conoce detalles y agéndate todos los domingos y festivos!
La jornada del 18 de enero de 2026, tradicionalmente reconocida como la Ciclovía de Bogotá de mayor afluencia del año, evidenció el alcance del programa: se registraron 2.363.181 trayectos, superando los más de 2,2 millones del año anterior. Del total, 1.667.064 trayectos se realizaron en bicicleta; 638.329 caminando; 49.356 en patines, y 8.432 en otros modos. En cuanto a la participación por género, se registraron 710.079 trayectos de mujeres y 1.653.102 de hombres.
Estas son las novedades que podrás disfrutar en la Ciclovía de Bogotá durante 2026
- Innovación y servicios: durante enero y febrero de 2026 se vincularán 40 nuevos beneficiarios para ampliar la oferta de alimentos en la Ciclovía de Bogotá.
- Ciclotaller y venta de accesorios: entre mayo y junio se sumarán 10 nuevos beneficiarios para fortalecer estos servicios, lo que complementa la renovación realizada en 2025 de 112 módulos de alimentos, en alianza con Pony Malta.
- Estaciones Recreativas: se reforzará su enfoque familiar e incluyente incorporando el mural “Stand de los Juegos” como espacio de cocreación con familias, además de un circuito de juegos, Walk Bike e interacción de juegos en familia, para promover la recreación, la actividad física, la convivencia y el uso adecuado del espacio público.
- El “Programa Corre con seguridad” ofrecerá para quienes practican trote en los corredores orientación para una preparación progresiva y segura, con puntos itinerantes y el apoyo de la UCAD y el programa de Rendimiento, Talento y Reserva Deportiva. Se contará con dos módulos: Rendimiento, con contenidos como calentamiento, gesto técnico y fases de la carrera; y Salud, con recomendaciones de salud y alimentación.
- Medio ambiente: se continuará con el compromiso con la sostenibilidad. El programa cuenta con certificación de Carbono Neutro, y para 2026 se prevé la certificación en agosto. También se contemplan propuestas de innovación ambiental, sujetas a viabilidad, como educación ambiental urbana e infantil (Walk Bike), fortalecimiento del compostaje con universidades y empresas, y jornadas de plogging.
- Seguridad y operación: en 2026 se completará el cambio del 100% de las vallas de señalización. En 2025 se reemplazaron 683 vallas y para 2026 restan 917, para un inventario total de 1.600. La actualización incluye color magenta para evento temporal, retroreflectividad y pictogramas acordes a la norma vigente.
- Escuela de la Bici: fortalecerá su alcance con 39 puntos permanentes en las 20 localidades de Bogotá, 11 itinerantes en Manzanas del Cuidado y cinco itinerantes en la Ciclovía, tras la incorporación de dos nuevos puntos.
- Los puntos itinerantes en Ciclovía estarán ubicados en carrera 24 con calle 42, avenida Boyacá con calle 138, calle 54 sur con carrera 95ª y se les sumarán los de la carrera 50 con calle 3 (referencia Parque El Sol) y carrera 9 con calle 116.
- Escuela 2.0: el objetivo es ampliar el servicio hasta 40 puntos permanentes, avanzando en el crecimiento territorial del programa.
Al respecto Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) señaló:
“En 2026 vamos a consolidar una Ciclovía de Bogotá más completa y segura, fortaleciendo la atención en los corredores con nuevos beneficiarios de alimentos, ciclotaller y venta de accesorios, además de estaciones recreativas para las familias. También ampliaremos el alcance de la Escuela de la Bici tras la incorporación de dos nuevos puntos. A esto se suma el avance hacia una operación más sostenible —con certificación de Carbono Neutro prevista para agosto— y la renovación total de la señalización, porque queremos que cada domingo y festivo la ciudad viva una experiencia llena de actividad física, convivencia y bienestar en el espacio público”,
Con estas novedades, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) reafirma su apuesta por una Ciclovía de Bogotá más amplia, segura e incluyente, que promueva hábitos de vida activa, convivencia y apropiación del espacio público en toda la ciudad, porque Bogotá se vive mejor en bicicleta.