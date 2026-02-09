Recomendaciones para evitar encharcamientos e inundaciones por lluvias en Bogotá

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a la ciudadanía para que desde sus hogares se unan a mitigar el riesgo de encharcamientos e inundaciones en la ciudad, en esta temporada de lluvias.

Recomendaciones para evitar encharcamientos e inundaciones en Bogotá

Sigue estas cinco recomendaciones y ayuda a prevenir el taponamiento de las redes internas de las viviendas y de los drenajes de las vías, sistemas que atienden la demanda de aguas en temporada de lluvias:

No taponar los sumideros (estructuras que recogen el agua lluvia en las calles) con escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia. Al barrer el frente de las casas, se deben recoger los residuos y la basura en bolsas bien cerradas, no las deje cerca de los sumideros. Tener en cuenta los horarios indicados por el operador de aseo para sacar la basura. No arrojar grasas o aceite de cocina usado por el lavaplatos. Los preservativos, toallas higiénicas, pañitos húmedos o pañales, se deben depositar en la caneca, nunca al sanitario.

Antes de arrojar ese papelito o paquete de papas en la calle, recuerda que estos residuos llegan a la infraestructura del alcantarillado y pueden generar taponamientos e inundaciones en #TemporadaDeLluvias.

A continuación te compartimos una imagen de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con más recomendaciones para la temporada de lluvias: