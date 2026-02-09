Resultados de las votaciones del Consejo Consultivo Distrital LGBTI 2026 en Bogotá

Foto: IDAC.

¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos por ampliación de espacios de participación ciudadana! Bogotá conocio? los resultados de la jornada electoral para la eleccio?n del Consejo Consultivo Distrital LGBTI 2026 – 2028, luego del cierre de urnas a las 4:00 p. m este sábado 8 de febrero de 2026, y la finalizacio?n del proceso de escrutinios.

El proceso se desarrollo? con la vigilancia de la Personería de Bogotá, la Veeduría Distrital y la Defensori?a del Pueblo, garantizando transparencia, legalidad y confianza en los resultados de la jornada democra?tica.

Durante la jornada se registraron 1.215 votos, 654 electores habilitados y 405 ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, lo que permitio? alcanzar una participacio?n del 61,93 %, reflejando el compromiso de los sectores sociales LGBTI con los espacios de participacio?n democra?tica en Bogotá.

Pro?ximas etapas del proceso electoral de Consejo Consultivo Distrital LGBTI 2026 – 2028

La etapa de aclaracio?n de votos se realizara? del 9 al 11 de febrero de 2026.

Entre el 12 y el 16 de febrero se dara? respuesta a las solicitudes de aclaracio?n de votos.

Los resultados definitivos sera?n publicados el martes, 16 de febrero de 2026, en el portal oficial: www.participacionbogota.gov.co

La Administración distrital reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los espacios de participacio?n diversa, promoviendo escenarios donde las voces de los sectores sociales LGBTI inciden en la construccio?n de poli?ticas pu?blicas y en la transformacio?n social de Bogotá.

Este proceso democra?tico ratifica la importancia de la participacio?n ciudadana como base para la garanti?a de derechos, el reconocimiento de la diversidad y la construccio?n de una ciudad ma?s incluyente.

¿Qué es el Consejo Consultivo LGBTI?

Fue creado con el Artículo 10 del Acuerdo 371 de 2009 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y tiene el propósito de servir como asesor en los temas de Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBTI.

El Consejo Consultivo LGBTI, está integrado por: