Décima Tercera Brigada del Ejército abre más de mil cupos para prestar el servicio militar en Bogotá y Cundinamarca

Foto: Ejército Nacional de Colombia.

La Décima Tercera Brigada?del Ejército invita a los jóvenes entre los 18 y hasta faltando un día para los 24 años, a prestar su servicio militar en cualquiera de las 15 unidades ubicadas en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca durante 2026, donde recibirán importantes beneficios económicos, educativos y servicios de salud, entre otros. Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de febrero. ¡Conoce los detalles!

Para el primer contingente de 2026, la Décima Tercera Brigada?del Ejército ha dispuesto 1.031 cupos, de los cuales 63 están destinados a mujeres que deseen prestar su servicio militar de manera voluntaria, reafirmando el compromiso institucional con la inclusión y la equidad de género.

Los interesados e interesadas podrán acercarse hasta el 25 de febrero de 2026, a las unidades o distritos militares ubicados en Bogotá y en los minicipios de Facatativá, Cajicá, Fusagasugá, Ubalá y Soacha en Cundinamarca, donde recibirán orientación sobre el proceso de incorporación.

Durante la prestación del servicio militar, los jóvenes no solo contribuirán a las labores de seguridad y defensa, sino que también participarán en actividades de conservación ambiental, protocolo y ceremonial militar, apoyo comunitario y tareas administrativas, fortaleciendo su formación personal, cívica y profesional.

Beneficios para los soldados incorporados

Quienes sean seleccionados recibirán importantes beneficios económicos, educativos y de bienestar, entre ellos:

Bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV): $1.750.905.

Reconocimiento económico adicional mensual del 5 % del SMLMV para quienes se destaquen como dragoneantes.

Al licenciarse, entrega de un SMLMV ($ 1.750.905) destinado a dotación civil.

Bonificación final equivalente a 1,5 SMLMV, correspondiente a $ 2.626.357.

Acceso a servicios de salud prioritaria o general y atención de necesidades básicas.

Estadía y alimentación bajo estándares de calidad establecidos por el comité de nutrición.

Acceso a programas de formación laboral y técnica con el Sena o instituciones aliadas.

Acceso a líneas de crédito especial con el Icetex.

Descuento y estudio institucional para el otorgamiento de matrícula cero en carreras militares y policiales (oficial, suboficial y soldado profesional).

Posibilidad de extender voluntariamente el servicio militar hasta por 12 meses adicionales, conservando todos los beneficios, derechos y deberes establecidos por la Ley.

Para más información, puedes comunicarte a los números 302 830 8966, 316 237 0805 o 323 298 0301, o vaya a la unidad militar más cercana. ¡Es tu oportunidad de servirle a Colombia!