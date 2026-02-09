Revise las zonas y barrios de Bogotá, Tocancipá, Soacha y Chía que tienen cortes de luz este 9 de febrero

Foto: Enel Colombia

Este lunes 9 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Tocancipá, Soacha y Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 9 de febrero de 2026

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Carrera 33 a carrera 35 entre calle 33 Sur a calle 36 Sur – Barrio Villa Mayor Oriental.

Localidad de Chapinero

Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:30 p. m. Calle 71 a calle 73 entre carrera 10 a carrera 12 – Barrio Quinta Camacho.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. Calle 75 a calle 77 entre carrera 0 a carrera 2 – Barrio Los Rosales.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 0 a carrera 2 entre calle 64 a calle 66 – Barrio María Cristina.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. Calle 62 Sur a calle 64 Sur entre carrera 50 a carrera 69 – Barrio El Ensueño.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. Calle 67 Sur a calle 69 Sur entre carrera 49 a carrera 51 – Barrio Verona.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. Calle 33 Sur a calle 40 Sur entre carrera 72 a carrera 79 – Barrio Ciudad Kennedy Central.

Localidad de Los Mártires

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 0 a calle 2 entre carrera 27 a carrera 29 – Barrio Santa Isabel.

Localidad de Santa Fe

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 15 a calle 17 entre carrera 5 a carrera 7 – Barrio Veracruz.

Localidad de Suba

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. Carrera 58 a carrera 60 entre calle 105 a calle 107 – Barrio Puente Largo.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este lunes 9 de febrero de 2026

Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Verganzo – Municipio de Tocancipá.

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Desde las 7:00 a. m. hasta las 12:00 m. Carrera 10 a carrera 12 entre calle 5 a calle 7 – Comuna 3.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 12:00 m. Calle 12 a calle 14 entre carrera 30 a carrera 32 – Comuna 3.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 3 a carrera 5 entre calle 49 Sur a calle 51 Sur – Comuna 1.

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Fonqueta – Municipio de Chía.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: