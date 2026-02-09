¿Dónde puedo llevar escombros en Bogotá? Conozca Ecopuntos del 9 al 14 de febrero

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los ‘Ecopuntos’ disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Antonio Nariño, Usme, Barrios Unidos y más localidades, del 9 al 14 de febrero del 2026.

Si requieres hacer procesos de renovación de local, empresa, comercio, emprendimiento o de tu casa, de muebles u otros enseres, agenda con el operador de aseo para programar la recolección de los muebles viejos, colchones, otros elementos voluminosos y escombros en la puerta de tu negocio o comercio. Llama a la Línea 110.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.

Disposición correcta de escombros: Línea 110.

Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.

Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

Conoce los puntos de recolección para esta semana en las siguientes imágenes??