No debe esperar 72 horas para denunciar la desaparición de un familiar o conocido en Bogotá

Foto: Consejería de Paz de Bogotá

¿Sabías que para reportar la desaparición de una persona en Bogotá no tienes que esperar 72 horas? La Fiscalía General de la Nación tiene a disposición de la ciudadanía el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU). Esta es una herramienta que permite iniciar, de manera inmediata, la búsqueda y localización de una persona desaparecida. A continuación, te explicamos en qué consiste este mecanismo.

Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) de una persona desaparecida

¿Quién puede solicitarlo?

Familiares, autoridades, entidades (públicas o privadas) o cualquier ciudadano.

NO requiere intermediarios ni esperar 72 horas.

¿Quién lo activa?

La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de decretar y activar el MBU en el momento de recibir la solicitud.

¿Cómo activar el MBU en Bogotá?

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Medicina Legal).

En el Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación.

Llamando a la Línea 122.

Enviando un correo institucional o derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación.

¿Quién realiza la búsqueda?

Equipos de búsqueda y localización inmediata, como:

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Bogotá

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.