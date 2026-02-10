    • Bogotá

    No debe esperar 72 horas para denunciar la desaparición de un familiar o conocido en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Figura de madera con una cinta en la que se lee "¿Dónde están?".Foto: Consejería de Paz de Bogotá

    ¿Sabías que para reportar la desaparición de una persona en Bogotá no tienes que esperar 72 horas? La Fiscalía General de la Nación tiene a disposición de la ciudadanía el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU). Esta es una herramienta que permite iniciar, de manera inmediata, la búsqueda y localización de una persona desaparecida. A continuación, te explicamos en qué consiste este mecanismo.

    Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) de una persona desaparecida

    ¿Quién puede solicitarlo?

    • Familiares, autoridades, entidades (públicas o privadas) o cualquier ciudadano.
    • NO requiere intermediarios ni esperar 72 horas.

    ¿Quién lo activa?

    La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de decretar y activar el MBU en el momento de recibir la solicitud.

    ¿Cómo activar el MBU en Bogotá?

    • En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Medicina Legal).
    • En el Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación.
    • Llamando a la Línea 122.
    • Enviando un correo institucional o derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación.

    ¿Quién realiza la búsqueda?

    Equipos de búsqueda y localización inmediata, como:

    • El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía
    • La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Bogotá

    Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.

