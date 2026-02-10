Si va a viajar al Mundial de fútbol, vacúnese ya contra sarampión y rubéola en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Salud

Con motivo de la participación de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol y el aumento de viajes internacionales de hinchas, la Secretaría Distrital de Salud hace un llamado a la ciudadanía para proteger su salud antes de salir del país.

La entidad recomendó revisar el esquema de vacunación y aplicarse de inmediato las vacunas contra el sarampión y la rubéola, ante los brotes reportados en Canadá, Estados Unidos y México, asociados a bajas coberturas de inmunización.

A continuación, te compartimos un post del secretario de salud Gerson Bermont en la red social X, con más información.

Desde ya lo advertimos: si va a viajar al Mundial de fútbol, revise su esquema y vacúnese de inmediato contra sarampión y rubéola Canadá, Estados Unidos y México presentan brotes de sarampión asociados a caídas en las coberturas de vacunación@Bogota protege a sus ciudadanos. pic.twitter.com/KpHFXtg29o — Gerson Bermont (@Gerson_bermont) February 9, 2026

La Secretaría Distrital de Salud recordó que Bogotá cuenta con una amplia red de puntos de vacunación donde la ciudadanía puede acceder de manera gratuita a las vacunas del esquema regular. Antes de viajar, se recomienda verificar el carné de vacunación y, en caso de dudas, acudir a un punto de atención en salud para recibir orientación.

Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos: