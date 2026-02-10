    • Bogotá

    Si va a viajar al Mundial de fútbol, vacúnese ya contra sarampión y rubéola en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una enfermera colocando una vacuna en el hombro de una personaFoto: Secretaría Distrital de Salud

    Con motivo de la participación de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol y el aumento de viajes internacionales de hinchas, la Secretaría Distrital de Salud hace un llamado a la ciudadanía para proteger su salud antes de salir del país.

    La entidad recomendó revisar el esquema de vacunación y aplicarse de inmediato las vacunas contra el sarampión y la rubéola, ante los brotes reportados en Canadá, Estados Unidos y México, asociados a bajas coberturas de inmunización.

    A continuación, te compartimos un post del secretario de salud Gerson Bermont en la red social X, con más información. 

    La Secretaría Distrital de Salud recordó que Bogotá cuenta con una amplia red de puntos de vacunación donde la ciudadanía puede acceder de manera gratuita a las vacunas del esquema regular. Antes de viajar, se recomienda verificar el carné de vacunación y, en caso de dudas, acudir a un punto de atención en salud para recibir orientación.

    Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos:

    1. Haz clic en la barra azul para activar el buscador.
    2. Escribe en el buscador de Mapas Bogotála palabra vacunación.
    3. Haz clic en la opción: instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación.
    4. Navega en Mapas Bogotá usando tu mouse o cursor, y elige el punto más cercano.
    5. Toma nota de la dirección, horarios y demás datos.
    6. Asiste con tu documento de identidad.

    Giovanni Alarcón M.
