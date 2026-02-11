Asista gratis al taller ‘Yoga Feliz’ en el Centro Felicidad Chapinero en Bogotá este jueves 12 de febrero

Foto: Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) llega este jueves 12 de febrero de 2026 a las 5:30 p. m., al Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, con una energizante clase gratis de yoga enfocada en el bienestar físico y emocional. Entrada libre para todo público. ¡No te la pierdas!

Agéndate y disfruta de estas clases prácticas de yoga que integran respiración, movimiento y autoconciencia y que sitúan al cuerpo consciente como eje de la transformación cultural.

¡Ven a recargar tu energía, mover tu cuerpo y cuidar tu mente! Esta es la información, ¡toma nota!