    • Bogotá

    Asista gratis al taller ‘Yoga Feliz’ en el Centro Felicidad Chapinero en Bogotá este jueves 12 de febrero

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de varias personas participando en los espacios de yoga del CEFE ChapineroFoto: Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero

    La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) llega este jueves 12 de febrero de 2026 a las 5:30 p. m., al Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, con una energizante clase gratis de yoga enfocada en el bienestar físico y emocional. Entrada libre para todo público. ¡No te la pierdas!

    Agéndate y disfruta de estas clases prácticas de yoga que integran respiración, movimiento y autoconciencia y que sitúan al cuerpo consciente como eje de la transformación cultural.

    ¡Ven a recargar tu energía, mover tu cuerpo y cuidar tu mente! Esta es la información, ¡toma nota!

    • Lugar: Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, sala del gimnasio (piso 6)
    • Dirección: Calle 82 No.10 – 69
    • Horario: 5:30 a 7:00 p. m.
    • Entrada: Gratis hasta completar aforo.
    • Para todo público.

    Giovanni Alarcón M.
