Asista gratis al taller ‘Yoga Feliz’ en el Centro Felicidad Chapinero en Bogotá este jueves 12 de febrero
Foto: Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero
La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) llega este jueves 12 de febrero de 2026 a las 5:30 p. m., al Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, con una energizante clase gratis de yoga enfocada en el bienestar físico y emocional. Entrada libre para todo público. ¡No te la pierdas!
Agéndate y disfruta de estas clases prácticas de yoga que integran respiración, movimiento y autoconciencia y que sitúan al cuerpo consciente como eje de la transformación cultural.
¡Ven a recargar tu energía, mover tu cuerpo y cuidar tu mente! Esta es la información, ¡toma nota!
- Lugar: Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, sala del gimnasio (piso 6)
- Dirección: Calle 82 No.10 – 69
- Horario: 5:30 a 7:00 p. m.
- Entrada: Gratis hasta completar aforo.
- Para todo público.