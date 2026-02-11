Así está dividido el esquema de aseo en Bogotá

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) garantiza la prestación del servicio público domiciliario de aseo por área de servicio exclusivo (ASE), en todas las localidades de la Bogotá.

Es importante que conozcas el operador de aseo que atiende tu localidad, los horarios y los días en los que realiza el recorrido para así cuidar y mantiene limpio tu barrio.

En Bogotá este servicio se divide en cinco zonas que son:

ASE 1 – Promoambiental Distrito

Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Candelaria y Sumapaz.

ASE 2 – LIME

Tunjuelito, Teusaquillo, Bosa, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar.

ASE 3 – Ciudad Limpia

Kennedy y Fontibón.

ASE 4 – Bogotá Limpia

Engativá y Barrios Unidos.

ASE 5 – Área Limpia

Suba.

Conoce el mapa del Esquema de Aseo en la siguiente imagen:

¿Qué acciones puedo realizar para ayudar a la limpieza de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?