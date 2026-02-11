Así está dividido el esquema de aseo en Bogotá
Foto: UAESP
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) garantiza la prestación del servicio público domiciliario de aseo por área de servicio exclusivo (ASE), en todas las localidades de la Bogotá.
Es importante que conozcas el operador de aseo que atiende tu localidad, los horarios y los días en los que realiza el recorrido para así cuidar y mantiene limpio tu barrio.
En Bogotá este servicio se divide en cinco zonas que son:
ASE 1 – Promoambiental Distrito
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Candelaria y Sumapaz.
ASE 2 – LIME
Tunjuelito, Teusaquillo, Bosa, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar.
ASE 3 – Ciudad Limpia
Kennedy y Fontibón.
ASE 4 – Bogotá Limpia
Engativá y Barrios Unidos.
ASE 5 – Área Limpia
Suba.
Conoce el mapa del Esquema de Aseo en la siguiente imagen:
¿Qué acciones puedo realizar para ayudar a la limpieza de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?
- Si te encuentras en la calle una servilleta, un papel o cualquier otro residuo puedes levantarlo y llevarlo contigo hasta la caneca más cercana.
- No te vayas del parque hasta encontrar y levantar las heces de tu mascota.
- Apaga el cigarrillo y cárgalo hasta encontrar una caneca o cesta, en la que puedas arrojarlo.
- Guarda el papelito del dulce o golosina en tu bolsillo y no lo botes por ningún motivo a la calle. Con esto no solo ayudas a mantener las calles limpias, si no que evitas taponamientos de redes de alcantarillado durante las épocas de lluvias.
- El chicle lo puedes guardar en tu bolso o billetera envuelto en una servilleta para luego arrojarlo en la caneca o cesta.
- Separa correctamente los residuos desde tu hogar.