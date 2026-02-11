Conozca la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá este miércoles 11 de febrero

Foto: Acueducto de Bogotá.

Este miércoles 11 de febrero de 2026 hay cortes de agua en Bogota? en Cundinamarca por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello conoce en qué zonas se presentarán estos cortes.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios con cortes de agua este miércoles 11 de febrero de 2026

Localidad de Engativá

Villas de Granada. De la calle 72 a la calle 80, entre la carrera 110 a la carrera 114. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

María Paz. De la calle 2 a la calle 38C Sur, entre la carrera 79 a la carrera 86. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Las Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraíso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito II. De la calle 38 Sur a la calle 43 Sur, entre la carrera 89B a la carrera 110. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación.

De la calle 65H Sur a la calle 52A Sur, entre la carrera 77G a la carrera 78.

De la calle 65F Sur a la calle 59 Sur, entre la carrera 78 a la carrera 79B.

De la carrera 79B a la avenida carrera 80, entre la calle 60 Sur a la calle 59 Sur.

De la carrera 79B a la carrera 79C, entre la calle 63 Sur a la calle 65B Sur.

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: