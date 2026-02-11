Consulte los barrios de Bogotá, Soacha y Chía que tienen cortes de luz este miércoles 11 de febrero

Foto: Enel Colombia

Este miércoles 11 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Soacha y Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz el miércoles 11 de febrero de 2026

Localidad de Bosa

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 92 a carrera 94 – Barrio Ciudadela El Recreo.

Localidad de Chapinero

Desde las 7:30 a. m. hasta las 11:45 a. m. Carrera 14 a carrera 16 entre calle 89 a calle 91 – Barrio El Chicó.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Primavera II.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 79 a carrera 81 entre calle 1 a calle 3 – Barrio Ciudad Kennedy Norte.

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. Calle 1 Sur a calle 3 Sur entre carrera 88 a carrera 91 – Barrio Osorio III.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Calle 9 a calle 11 entre carrera 39 a carrera 42 – Barrio Los Ejidos.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Calle 31 Sur a calle 35 Sur entre carrera 51 a carrera 53 – Barrio Tejar.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 37 Sur a calle 39 Sur entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio Las Lomas.

Localidad de Suba

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Calle 128 a calle 131 entre carrera 45 a carrera 50 – Barrio Prado Veraniego.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 23 a calle 25 entre carrera 58 a carrera 60 – Barrio Ciudad Salitre Nor Oriental.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Calle 99 a calle 101 entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio Santa Bibiana.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 11 de febrero

Municipio de Soacha – Comuna 4, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 0 a carrera 2 entre calle 59 a calle 61 – Barrio Villas de Casa Loma.

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 2 a carrera 4 entre calle 17 a calle 19 – Municipio de Chía.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: