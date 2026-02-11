Consulta el pronóstico del clima para este miércoles 11 de febrero de 2026 en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) entrega el pronóstico del clima para este miércoles 11 de febrero de 2026, en Bogota?. ¡Conoce todos los detalles aquí y planifica tu día!

Según el reporte del IDIGER, se espera para este miércoles 11 de febrero:

En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en Bogotá.

La temperatura mínima esperada es de 11 °C.

En la mañana sobre Bogotá son previstas condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Durante la tarde son estimadas condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores de Bogotá.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.