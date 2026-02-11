    • Bogotá

    Consulta el pronóstico del clima para este miércoles 11 de febrero de 2026 en Bogotá

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá.Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) entrega el pronóstico del clima para este miércoles 11 de febrero de 2026, en Bogota?. ¡Conoce todos los detalles aquí y planifica tu día!

    Según el reporte del IDIGER, se espera para este miércoles 11 de febrero:

    • En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en Bogotá.
    • La temperatura mínima esperada es de 11 °C.
    • En la mañana sobre Bogotá son previstas condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad con cielo entre parcial y mayormente nublado.
    • Durante la tarde son estimadas condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores de Bogotá.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y s elecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

     

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte