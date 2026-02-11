    • Bogotá

    Rescatan dos perros en Kennedy, al suroccidente de Bogotá, durante operativo de protección animal

    Imagen de los caninos rescatadosFoto: IDPYBA

    En el marco de una visita de verificación de condiciones de bienestar realizado en la localidad de Kennedy, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en articulación con la el Grupo de Carabineros de la Policía de Bogotá, llevó a cabo el rescate de dos perros que presentaban condiciones inadecuadas para su bienestar, según la valoración médico-veterinaria.

    Durante el procedimiento, uno de los médicos veterinarios fue agredido mientras cumplía su labor, situación que fue atendida por las autoridades presentes. A pesar de este hecho, la intervención permitió la aprehensión de los animales.

    Actualmente, los caninos se encuentran bajo custodia y protección del IDPYBA, donde reciben atención médica especializada, mientras avanzan los procesos administrativos necesarios para garantizar su recuperación y el restablecimiento de sus derechos.

    Canales para denunciar casos de maltrato animal Bogotá

    • El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tiene a disposición de la ciudadanía la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801 para reportar presuntos casos de maltrato.  A través de este canal, se busca atender de manera oportuna situaciones que afecten la integridad física y emocional de los animales, promoviendo su bienestar y protegiéndolos de cualquier forma de maltrato. El horario de atención de la línea es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.,todos los días.
    • Además de la Línea Contra el Maltrato Animal, la ciudadanía también puede hacer el reporte a través del correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.
    • Cuando se trata de un caso de maltrato en flagrancia o también cuando el animal está en riesgo vital, comunícate directamente a la Línea de Emergencias 123.

    Recuerda: al momento de hacer la denuncia es fundamental proporcionar datos (información de contacto), así como evidencias.

    La solidaridad es fundamental en la protección efectiva de los animales, especialmente cuando están expuestos a situaciones que les pongan en peligro su vida, salud e integridad física y emocional.

    Cuando se evidencie cualquier forma de maltrato físico o psicológico, es necesario proporcionar la información y evidencia detallada del caso.

    La información recopilada es evaluada por especialistas y clasificada como leve, media o alta, según la urgencia, desde afectaciones leves hasta riesgos inminentes para la vida del animal que requieran atención urgente por parte del equipo de médicos veterinarios.

    Diana Becerra
