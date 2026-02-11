Desde este 11  de febrero llega ‘EcoFest’ a Bogotá, una jornada para aprender y disponer correctamente escombros y otros residuos especiales

Imagen: UAESP

‘EcoFest’ llega a Bogotá este miércoles 11 de febrero de 2026, en el parque La Felicidad de la localidad de Fontibón, marcando el inicio de una serie de encuentros comunitarios que se desarrollarán en distintas zonas de la ciudad. En el marco de esta jornada, que inicia desde las 2:00 p. m., Bogotá dará inicio al Reto Voluminosos, una iniciativa que durante 60 días impulsará el uso de los ‘Ecopuntos’ como la forma correcta, gratis y simple de disponer muebles en desuso.

‘EcoFest ‘nace como una apuesta distrital que convierte los Ecopuntos en espacios de encuentro comunitario, donde la ciudadanía y las entidades distritales se encuentran en el territorio para conocer experiencias pedagógicas y culturales.

“Bogotá es la casa de todos. Así como cuidamos nuestro hogar, cuidamos nuestros barrios y espacios comunes. EcoFest es una invitación a encontrarnos como ciudad y a asumir, de manera compartida, el cuidado del espacio público”, señaló Armando Ojeda, director de Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Esta estrategia busca transformar la relación de la ciudadanía con los residuos y con lo público, promoviendo cambios de comportamiento sostenibles y construyendo confianza entre la ciudadanía y el Distrito.

Durante 2025, gracias a la estrategia de ‘Ecopuntos’ móviles, Bogotá logró recolectar 13.057 toneladas de residuos voluminosos y de construcción, un 74 % más que en 2024, y cerró el año con 211 Ecopuntos activos. Para 2026, el Distrito continuará fortaleciendo esta estrategia, con mejoras operativas, mayor cobertura y acciones de pedagogía ciudadana que acompañen el uso adecuado de los Ecopuntos.

EcoFest integra actividades culturales, acciones pedagógicas, operación en territorio y espacios de conversación comunitaria, reconociendo a niñas, niños, líderes locales, emprendedores y ciudadanía en general como actores fundamentales en la construcción de una Bogotá más limpia, corresponsable y sostenible.

Si requieres hacer procesos de renovación de local, empresa, comercio, emprendimiento o de tu casa, de muebles u otros enseres, agenda con el operador de aseo para programar la recolección de los muebles viejos, colchones, otros elementos voluminosos y escombros en la puerta de tu negocio o comercio. Llama a la Línea 110.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros. Ingresa haciendo clic aquí y consulta la programación.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.