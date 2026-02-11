Talleres de ajedrez, cine, escritura y más en Bogotá con BibloRed: asista gratis del 11 al 15 de febrero

Foto: BibloRed – @EsteMichael.

La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa innovando con diferentes eventos, visitas guiadas, recorridos ambientales, teatro y más, para la participación de la comunidad usuaria en las bibliotecas públicas de Bogotá. Para esta semana del 11 al 15 de febrero de 2026, podrás disfrutar de clubes de ajedrez, actividades inclusivas, talleres de cine, escrituras creativas, arte, manejo de tecnologías e inteligencia artificial, así como los habituales clubes de lectura. ¡Asiste es gratis!

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa su apuesta por fortalecer las bibliotecas y demás espacios de lectura de la ciudad por medio de las actividades culturales que allí se desarrollan. Además de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad tanto en la comunidad usuaria como en la ciudadanía.

Agenda de actividades gratis y eventos destacados en BibloRed en Bogotá del 11 al 15 de febrero de 2026

Club de ajedrez

– Biblioteca Pública Fontibón

– Miércoles 11 de febrero, 2:30 p. m.

No importa si no sabes jugar o si ya tienes conocimientos en ajedrez, en este espacio intergeneracional encontrarás a alguien con quien compartir una buena partida e intercambiar saberes.

Construyendo juntos

– Sala de lectura Manzana del Cuidado Mochuelos

– Miércoles 11 de febrero, 3:00 p. m.

Actividades con personas con discapacidad enfocadas en el fortalecimiento emocional y social busca generar espacios de participación, respeto y expresión. Por medio de dinámicas adaptadas como la lectura compartida, el juego, el arte, la música y el diálogo.

Taller de cortometrajes

– Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo

– Jueves 12 de febrero, 4:00 p. m.

Aprende a producir videos cortos con impacto. Si vives en Suba, aprovecha esta oportunidad para participar en este taller con entrada libre. Cupos limitados.

El universo de la creación

– Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

– Jueves 12 de febrero, 5:00 p. m.

Si te gusta la escritura creativa, te invitamos a nuestro laboratorio de creación literaria, allí estudiaremos las herramientas de composición y las distintas maneras de contar una historia.

Soy un artista: crear con lo que tenemos

– Biblioteca Pública La Peña,

– Viernes 13 de febrero, 2:00 p. m.

Este taller invita a las niñas y los niños a acercarse al arte desde la experimentación y el hacer. A partir de materiales sencillos y de fácil acceso, se propone explorar formas, colores y texturas, reconociendo que no hay una única manera de crear ni resultados correctos o incorrectos.

Manejo de herramientas de inteligencia artificial (IA)

– Biblioteca Pública CEFE Cometas

– Viernes 13 de febrero, 3:00 p. m.

Aprende a manejar herramientas de IA para estudiar, trabajar o crear.

Revisa también: Asiste a la expisición ‘Arte, memoria y paz’: mujeres tejen historias en La Candelaria desde el tejido

Refugios literarios

– Biblioteca Pública Bosa

– Sábado 14 de febrero, 10:00 a. m.

¿Por qué en algún momento se consideró la lectura como refugio? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Les esperamos.

Grupo de amigurumi comunitario

– Biblioteca Pública Las Ferias

– Sábado 14 de febrero, 10:00 a. m.

En el Grupo de Amigurumi Comunitario, personas de todas las edades se reúnen para aprender de forma autónoma todo lo relacionado con el tejido amigurumi: desde los puntos básicos hasta la creación de sus propias figuras. No es una clase tradicional, sino un encuentro donde el conocimiento circula, se acompaña el proceso de cada persona y se fortalece el aprendizaje colectivo.

Sabores Muyscas

– Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

– Domingo 15 de febrero, 11:00 a. m.

¡Juguemos, leamos y cantemos! En esta Hora del Cuento encontrarás relatos e historias que pondrán a prueba la realidad. Ven y participa en la Hora del Cuento, un espacio de lectura y juego en el que los relatos fascinantes y charlas agradables pondrán a prueba tu creatividad.

Proyectando Miradas

– Biblioteca Pública El Mirador

– Domingo 15 de febrero, 2:00 p. m.

Llega febrero y queremos ver el mundo desde el cine. A través del séptimo arte conversaremos junto a los niños y niñas sobre las problemáticas y complejidades de nuestro mundo actual. Las tardes de cine en la biblioteca serán encuentros únicos en los que cada película nos invitará a reflexionar sobre lo que vivimos y vemos diariamente de nuestra sociedad.