Conozca las cinco claves para evitar ser víctima de los ‘pinchallantas’ en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

Bogotá no da tregua en la lucha contra los ‘pinchallantas’. En lo corrido de 2025, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) ha intensificado los controles a establecimientos dedicados a la reparación de llantas, lo que ha permitido la inspección a más de 100 montallantas y la suspensión de 58 establecimientos por incumplir la normatividad vigente.

Los operativos del equipo territorial de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), uniformados de la Policía de Bogotá y trabajadores de alcaldías locales, se han desplegados a corredores viales señalados por los conductores y ciudadanos como los más críticos por la presencia de los ‘pinchallantas’.

Es así como estos operativos han dejado montallantas suspendidos en zonas cruciales parta la movilidad en localidades como Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Usaquén, Suba, entre otras.

Pero más allá de este despliegue operativo, el enfoque de prevención también es clave para cerrarle el espacio a esta práctica ilegal en la ciudad.

“Estamos actuando en todos los frentes: con controles a los establecimientos, articulación con la Policía y trabajo con la comunidad para cerrarles el camino a los ‘pinchallantas’”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Un trabajador con más de tres décadas de experiencia en montallantas de la ciudad explicó cómo identificar los comportamientos irregulares que podrían ser señales de estafa al momento de acudir a un montallantas.

Según su experiencia, existen prácticas poco comunes en el oficio que deben generar alerta en los conductores, como la aparición repentina de un supuesto “auxilio” en la vía o el diagnóstico de múltiples huecos en una misma llanta, lo cual es muy poco probable en condiciones normales.

Con base en estas observaciones y en el trabajo articulado con las autoridades, la Secretaría Distrital de Seguridad elaboró una guía con recomendaciones para que los ciudadanos puedan reconocer cuándo un servicio de despinchada podría ser un intento de engaño.

Cinco claves para no caer en manos de los ‘pinchallantas’:

– Desconfiar de quienes aparecen “por arte de magia” para ayudar. Si justo después de pincharse alguien se le acerca o hay un montallantas muy cerca del punto, podría tratarse de la misma persona que provocó el daño.

– Buscar directamente el montallantas. Si el vehículo puede avanzar, elegir el sitio y evitar aceptar ayuda de desconocidos.

– Verificar que haya una lista visible de precios. Los montallantas formales deben informar claramente el costo de sus servicios. Si no hay cartel o no quieren mostrarlo, retirarse.

– Acompañar la reparación. Esto evita que generen nuevos daños o justifiquen cobros adicionales.

-Desconfiar de precios exagerados o inconsistentes. Si el valor que cobran es inusualmente alto o cambia al final del servicio, podría tratarse de una estafa. En esos casos, registrar la situación y reportar a la Línea 123.

Estas acciones hacen parte del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales, con el propósito de proteger a los ciudadanos y prevenir delitos en los corredores viales de la ciudad.