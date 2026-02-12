Así puede agendar una cita para curso pedagógico por multas de tránsito en Bogotá

Foto: Walter Gómez – Secretaría Distrital de Movilidad

Si has cometido una infracción a las normas de tránsito en Bogotá, recuerda que puedes asistir a los cursos pedagógicos, espacios orientados a promover el cuidado por la vida a través de la sensibilización en seguridad vial, normatividad y estadística, para construir una cultura en valores y convivencia. Al realizar el curso puedes acceder a descuentos del 50 % o del 25 % en el valor de la sanción.

Este año, con corte a 30 de septiembre, se han impuesto 723.794 comparendos, de los cuales 320.751 fueron pagados con el beneficio del descuento por realizar el curso pedagógico.

¿Dónde y cómo se agenda una cita para curso pedagógico en Bogotá?

Para acceder al curso pedagógico deberás agendar una cita a través de:

www.movilidadbogota.gov.co / Agendamiento de Citas

La aplicación Mi Movilidad a un clic

601 364 9400 opción 2

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) tiene los siguientes puntos dispuestos para realizar los cursos pedagógicos por infracción a la norma de tránsito:

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 , calle 13 #37-35.

, calle 13 #37-35. Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao , carrera 28 A #18-20.

, carrera 28 A #18-20. Sede Antonio Nariño Edificio Restrepo, calle 14 sur # 22 – 27.

calle 14 sur # 22 – 27. Sede Fontibón Centro , calle 19 # 99 – 68.

, calle 19 # 99 – 68. Sede Kennedy Tintal Plaza , avenida Carrera 86 # 6 – 37, Local 286 – 287.

, avenida Carrera 86 # 6 – 37, Local 286 – 287. Sede Suba Centro Comercial San Rafael, calle 134 # 55 – 30, sótano 2.

Ten en cuenta:

Para el agendamiento del curso, el ciudadano debe estar inscrito y activo en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

La confirmación de la fecha, hora y lugar para la realización del curso será enviada al correo electrónico registrado durante el proceso de agendamiento. Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.

Finalizado el curso recibirás un volante para pago en entidades autorizadas o también podrás efectuar el pago en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

“La invitación es a respetar las normas de tránsito. Transitar por las vías es un compromiso con la vida, es actuar con prudencia y anticipar los riesgos. En la vía nos encontramos todos los actores viales que tienen una historia, una vida y una familia que le espera en casa, por eso, cuando salgas de casa toma la mejor decisión, protege tu vida y la de los demás”, recalca la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Al participar en el curso, podrás acceder a descuentos en el pago de los comparendos en Bogotá

Descuentos a comparendos notificados en vía:

50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Descuentos a comparendos electrónicos

50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.

25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

¡No te dejes estafar!

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le recuerda a toda la ciudadanía que los trámites relacionados con cursos pedagógicos no requieren ayuda de un intermediario.

“Les invitamos a recurrir a nuestros canales de comunicación oficiales, de manera segura. Allí podremos orientarlo en el proceso de agendar su cita sin costo o resolver dudas. No entregue información, ni pagos a personas externas de la entidad”, recalcó la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

La invitación es a verificar siempre la información en los canales de atención oficiales y a denunciar cualquier acto irregular en el correo electrónico denunciassaborno@movilidadbogota.gov.co.

¿Cómo hacer la consulta y el pago de multas de tránsito en Bogotá?

Ingresa a https://www.movilidadbogota.gov.co/ al banner «consulta comparendos». Digita los datos requeridos. Selecciona el captcha y haz clic en consultar. Si tienes comparendos, da clic en ver detalle. Allí aparecerá toda la información del comparendo. Podrás realizar el pago por PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en cualquier sede de banco autorizado.

El proceso a través de Mi Movilidad a un clic

Ingresa a la aplicación Mi Movilidad a un clicen: https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/. Inicia sesión o da clic en continuar. Ingresa al módulo comparendos Digita los datos requeridos. Selecciona el captcha y haz clic en consultar. Continúa el proceso.

Plazos y canales para impugnar una infracción de tránsito

Si un ciudadano no está de acuerdo con la infracción, tiene derecho a impugnar el comparendo. Esto significa que podrá presentar sus argumentos y pruebas en una audiencia pública, la cual es virtual.

Plazos o términos:

Comparendos notificados en vía: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

Comparendos electrónicos: dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.

Estos términos están establecidos en la Ley (Artículo 136 de la Ley 769 de 2002 y Ley 1843 de 2017).