Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este jueves 12 de febrero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá

Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este jueves 12 de febrero de 2026. ¡Toma nota!

Según el reporte del IDIGER, para este jueves se espera en Bogotá:

Durante la madrugada se prevé predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado de la ciudad.

En la mañana se estima predominio del tiempo seco con cielo mayormente nublado en Bogotá. No se descartan lluvias ligeras en el sur de la ciudad.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.