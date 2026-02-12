Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este jueves 12 de febrero de 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá
Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este jueves 12 de febrero de 2026. ¡Toma nota!
Según el reporte del IDIGER, para este jueves se espera en Bogotá:
- Durante la madrugada se prevé predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado de la ciudad.
- En la mañana se estima predominio del tiempo seco con cielo mayormente nublado en Bogotá. No se descartan lluvias ligeras en el sur de la ciudad.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.