Gobierno declara estado de emergencia económica en ocho departamentos
Foto: Presidencia de la República
La decisión quedó oficializada en el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el presidente Gustavo Petro activó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por un período de 30 días calendario.
El decreto recuerda que la Constitución faculta al presidente para declarar el estado de emergencia cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar de manera grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o cuando se configure una situación de grave calamidad pública.
Lo que establece el decreto:
Artículo 1. Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los ocho? departamentos priorizados, con una duración de 30 días.
Artículo 2. Señala que el Gobierno nacional ejercerá las facultades constitucionales asociadas a este mecanismo excepcional, en el marco del artículo 215 de la Carta Política.
Artículo 3. Autoriza la adopción de medidas mediante decretos legislativos, así como la realización de operaciones presupuestales necesarias para la atención de la crisis.
Artículo 4. Ordena la convocatoria al Congreso de la República, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley estatutaria de estados de excepción, para efectos del control político.
La decisión del Gobierno se sustenta en el evento hidrometeorológico excepcional registrado entre el primero y el 6 de febrero, cuyas características fueron calificadas por las autoridades técnicas como atípicas y de baja previsibilidad climática.
De acuerdo con los análisis del Ideam y la DIMAR, el fenómeno estuvo asociado al desplazamiento anómalo de un frente frío hacia el Caribe colombiano, una alteración poco frecuente dentro de los patrones atmosféricos históricos.
Este comportamiento generó un fortalecimiento inusual: aumento significativo de la velocidad del viento superficial y oleajes por encima de los rangos climatológicos esperados, lo que derivó en condiciones de mar de leva, lluvias intensas y eventos extremos simultáneos.
En amplios sectores del Caribe colombiano, los acumulados de precipitación superaron entre el 130% y más del 180% del promedio mensual histórico.
En términos prácticos, esto significa que en pocos días se registraron volúmenes de lluvia equivalentes o superiores a los de un mes completo, una situación estadísticamente inusual.
El balance consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó:
-65 emergencias registradas.
-61 municipios afectados.
-Más de 69.000 familias damnificadas.
-Más de 252.000 personas impactadas
-10 personas fallecidas.
Las afectaciones incluyeron inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa, daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, centros educativos y de salud, además de pérdidas en áreas productivas.
Las autoridades advirtieron además que el número de alertas hidrológicas emitidas en febrero de 2026 superó los registros de los últimos seis años, reflejando la severidad del fenómeno.?