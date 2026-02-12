Gobierno declara estado de emergencia económica en ocho departamentos

Foto: Presidencia de la República

La decisión quedó oficializada en el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el presidente Gustavo Petro activó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por un período de 30 días calendario.

El decreto recuerda que la Constitución faculta al presidente para declarar el estado de emergencia cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar de manera grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o cuando se configure una situación de grave calamidad pública.

Lo que establece el decreto:

Artículo 1. Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los ocho? departamentos priorizados, con una duración de 30 días.

Artículo 2. Señala que el Gobierno nacional ejercerá las facultades constitucionales asociadas a este mecanismo excepcional, en el marco del artículo 215 de la Carta Política.

Artículo 3. Autoriza la adopción de medidas mediante decretos legislativos, así como la realización de operaciones presupuestales necesarias para la atención de la crisis.

Artículo 4. Ordena la convocatoria al Congreso de la República, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley estatutaria de estados de excepción, para efectos del control político.