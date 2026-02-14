Consulte fácilmente los turnos de recolección de basuras en Mapas Bogotá

Foto: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

En mapas.bogota.gov.co, la plataforma web administrada por la Infraestructura de Datos Espaciales bajo la coordinación de Catastro Bogotá, se habilitó una forma muy sencilla para consultar el día y horario en el que se deben sacar los residuos.

Esta herramienta brinda información oficial para predios residenciales y comerciales.

En el siguiente paso a paso te indicamos cómo hacerlo. Recuerda que se puede hacer desde cualquier computador, Tablet o celular conectado a Internet.

Ingresa a mapas.bogota.gov.co y digita en el buscador la dirección sobre la cual deseas hacer la consulta. Selecciona la dirección que el sistema ha identificado. En el mapa aparecerá una ventana con información de la dirección, selecciona donde dice “Esquema de recolección de basuras-Consúltalo aquí».

Aparecerá un cuadro con la información de turno de recolección asignada a la dirección que consultaste, turno (diario o nocturno), frecuencia (días de la semana) y horario.

Recuerda que esta consulta se puede realizar desde celular, tablet o computador que esté conectada a Internet.