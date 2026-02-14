Doja Cat anuncia visita en concierto a Bogotá, Movistar Arena, 15 de febrero de 2026
Foto: Redes Sociales de Doja Cat
Te contamos que el próximo 15 de febrero de 2026, el Movistar Arena de Bogotá recibirá a la cantante Doja Cat, quien llega a la capital con su «Ma Vie World Tour «, en un concierto que promete una noche inolvidable para los amantes del rap. ¡Entrada con costo!
Esta gira promociona su quinto álbum de estudio,¨Vie¨, lanzado el 26 de septiembre de 2025. El disco incluye colaboraciones con SZA y sencillos como «Jealous Type», interpretado recientemente en los MTV Video Music Awards junto al legendario saxofonista Kenny G.
Además de Bogotá, la gira incluye paradas en otras ciudades latinoamericanas como São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima y Ciudad de México.
Doja Cat es rapera, cantante, compositora y productora discográfica. Ha ganado 1 premio Grammy de 19 nominaciones y acumula más de 320 premios de un total de más de 550 nominaciones.
*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.