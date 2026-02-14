    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 14 de febrero

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de ambiente nublado Foto: Alcaldia Mayor de Bogotá

    Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para este sábado 14 de febrero de 2026. Conoce el reporte que entrega el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para que programes y alistes tus actividades. ¡Conoce aquí los detalles!

     

    Según el reporte del IDIGER, se espera para este miércoles14 de febrero:

    • Durante la madrugada,se prevé tiempo seco con cielo mayormente cubierto
    • La temperatura mínima esperada aproximadamente de 10 °C.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y s elecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

     

    Giovanni Alarcón M.
