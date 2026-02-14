Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 14 de febrero

Foto: Alcaldia Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para este sábado 14 de febrero de 2026. Conoce el reporte que entrega el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para que programes y alistes tus actividades. ¡Conoce aquí los detalles!

Según el reporte del IDIGER, se espera para este miércoles14 de febrero:

Durante la madrugada,se prevé tiempo seco con cielo mayormente cubierto

La temperatura mínima esperada aproximadamente de 10 °C.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.