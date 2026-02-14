Trabajo sí hay en Bogotá: Son 626 vacantes disponibles con postulación virtual hasta este sábado 14 de febrero

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Accede a 626 vacantes laborales en en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 14 de febrero de 2026. La convocatoria incluye 529 vacantes sin experiencia previa. Hay cargos en sectores comerciales y de servicios. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 14 de febrero, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno, especialmente para personas entre los 18 y 28 años de edad.

“Dar visibilidad al talento joven y abrirles oportunidades de empleo y formación es clave par a el desarrollo económico de la ciudad. Cuando las y los jóvenes acceden a su primer empleo , no solo fortalecen su proyecto de vida, también aportan nuevas capacidades y dinamismo al sector productivo de Bogotá” . afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 14 de febrero de 2026

Entre las más de 620, vacantes también hay 97 puestos disponibles para personas con experiencia, dirigidas a todos los niveles de formación, desde educación básica y media hasta perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales, con requerimientos de hasta 24 meses de experiencia y salarios que pueden alcanzar hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas son algunas de las oportunidades laborales:

Asesor comercial retail.

Cajero.

Vigilante.

Auxiliar logístico.

Islero.

Auxiliar de bodega u operativo.

Impulsador.

Mercaderista.

Asesor de cartera call center cobranza.

Conductor licencia C2.

Todero especializado.

Practicante de bienestar.

Practicante de SST.

Auxiliar de producción.

Brigadista con moto.

Asesor comercial.

Operario de producción.

Soldador.

Auxiliar contable.

Analista administrativo y de cartera.

Auxiliar administrativo.

Analista jurídico.

Analista de operaciones.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.