Resultados de las loterías y chances de este viernes 13 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 12 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
|LOTERÍA
|NÚMERO GANADOR
|SERIE
|SANTANDER
|3052
|165
|5ta-SANTANDER
|30525
|null
|MEDELLIN
|4547
|178
|5ta-MEDELLIN
|45478
|null
|RISARALDA
|4197
|280
|5ta-RISARALDA
|41970
|null
|CULONA NOCHE
|3597
|000
|ANTIOQUEÑITA TARDE
|1347
|007
|5ta-ANTIOQUEÑITA TARDE
|13477
|null
|ANTIOQUEÑITA MAÑANA
|4487
|005
|5ta-ANTIOQUEÑITA MAÑANA
|44875
|null
|SAMAN
|5886
|000
|CAFETERO NOCHE
|3961
|005
|5ta-CAFETERO NOCHE
|39615
|null
|MOTILON NOCHE
|9618
|000
|5ta-MOTILON NOCHE
|96180
|null
|FANTASTICA NOCHE
|3456
|003
|5ta-FANTASTICA NOCHE
|34563
|null
|SINUANO DIA
|2611
|000
|5ta-SINUANO DIA
|26110
|null
|SINUANO NOCHE
|4695
|007
|5ta-SINUANO NOCHE
|46957
|null
|CARIBEÑA NOCHE
|0293
|001
|5ta-CARIBEÑA NOCHE
|02931
|null
|FANTASTICA DIA
|6002
|008
|5ta-FANTASTICA DIA
|60028
|null
|CARIBEÑA DIA
|7301
|006
|5ta-CARIBEÑA DIA
|73016
|null
|CULONA DIA
|2888
|000
|PIJAO
|5608
|001
|5ta-PIJAO
|56081
|null
|PAISITA NOCHE
|8865
|000
|PAISITA DIA
|6900
|005
|5ta-PAISITA DIA
|69005
|null
|SUPER ASTRO SOL
|9280
|CAP
|CAFETERO DIA
|0010
|001
|5ta-CAFETERO DIA
|00101
|null
|CHONTICO NOCHE
|8691
|003
|5ta-CHONTICO NOCHE
|86913
|null
|DORADO MAÑANA
|6824
|001
|5ta-DORADO MAÑANA
|68241
|null
|DORADO TARDE
|2700
|000
|5ta-DORADO TARDE
|27000
|null
|CHONTICO DIA
|1682
|001
|5ta-CHONTICO DIA
|16821
|null
|MOTILON DIA
|4622
|002
|5ta-MOTILON DIA
|46222
|null
|SUPER ASTRO LUNA
|2529
|LEO