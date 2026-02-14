Resultados de las loterías y chances de este viernes 13 de febrero de 2026 en Colombia

    • Nacional Panorama Nacional Resultados de las Loterías

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 12 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    LOTERÍA NÚMERO GANADOR  SERIE
    SANTANDER 3052 165
    5ta-SANTANDER 30525 null
    MEDELLIN 4547 178
    5ta-MEDELLIN 45478 null
    RISARALDA 4197 280
    5ta-RISARALDA 41970 null
    CULONA NOCHE 3597 000
    ANTIOQUEÑITA TARDE 1347 007
    5ta-ANTIOQUEÑITA TARDE 13477 null
    ANTIOQUEÑITA MAÑANA 4487 005
    5ta-ANTIOQUEÑITA MAÑANA 44875 null
    SAMAN 5886 000
    CAFETERO NOCHE 3961 005
    5ta-CAFETERO NOCHE 39615 null
    MOTILON NOCHE 9618 000
    5ta-MOTILON NOCHE 96180 null
    FANTASTICA NOCHE 3456 003
    5ta-FANTASTICA NOCHE 34563 null
    SINUANO DIA 2611 000
    5ta-SINUANO DIA 26110 null
    SINUANO NOCHE 4695 007
    5ta-SINUANO NOCHE 46957 null
    CARIBEÑA NOCHE 0293 001
    5ta-CARIBEÑA NOCHE 02931 null
    FANTASTICA DIA 6002 008
    5ta-FANTASTICA DIA 60028 null
    CARIBEÑA DIA 7301 006
    5ta-CARIBEÑA DIA 73016 null
    CULONA DIA 2888 000
    PIJAO 5608 001
    5ta-PIJAO 56081 null
    PAISITA NOCHE 8865 000
    PAISITA DIA 6900 005
    5ta-PAISITA DIA 69005 null
    SUPER ASTRO SOL 9280 CAP
    CAFETERO DIA 0010 001
    5ta-CAFETERO DIA 00101 null
    CHONTICO NOCHE 8691 003
    5ta-CHONTICO NOCHE 86913 null
    DORADO MAÑANA 6824 001
    5ta-DORADO MAÑANA 68241 null
    DORADO TARDE 2700 000
    5ta-DORADO TARDE 27000 null
    CHONTICO DIA 1682 001
    5ta-CHONTICO DIA 16821 null
    MOTILON DIA 4622 002
    5ta-MOTILON DIA 46222 null
    SUPER ASTRO LUNA 2529 LEO

     

