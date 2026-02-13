Usaquén, la localidad más arbolada de Bogotá, con 130.000 árboles y arbustos

Foto: IDRD

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis plantó árboles y arbustos en dos parques de la localidad de Usaquén al nororiente de Bogotá. Residentes de estos sectores del norte de la ciudad participaron en las jornadas de plantación y ayudarán a cuidar los nuevos individuos arbóreos y arbustivos.

Una residente del barrio le envió una comunicación escrita al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis donde solicitaba una visita técnica para ver la posibilidad de plantar nuevos árboles y arbustos en el parque Las Margaritas.

“En su solicitud, la ciudadana manifestó una gran preocupación por las aves. Aseguraba que se estaban alimentando en las canecas de basura porque no encontraban alimento en los árboles”, dijo Katherín Cubillos, ingeniera forestal del Jardín Botánico en la localidad de Usaquén.

La profesional visitó las tres zonas del parque lineal y evidenció que contaba con varias áreas aptas para albergar más individuos arbóreos. Luego de revisar los mapas de las redes de acueducto, energía y gas, calculó que se podían plantar 36.

Milena conversó con Iván Anzola, presidente de la Junta de Acción Comunal, y se acordó realizar un recorrido con la comunidad y el Jardín Botánico, durante los últimos días de septiembre, por las zonas del parque que podían albergar nuevos tesoros verdes.

“Varios de los residentes manifestaron que no querían árboles de gran porte porque podrían afectar el inmobiliario del parque o las casas. En el sector que colinda con la Autopista Norte se opusieron a una nueva plantación para evitar, según ellos, problemas de inseguridad”.

La ingeniera forestal del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) tomó nota de las recomendaciones ciudadanas y volvió a estimar la cifra de la futura plantación. “La comunidad estuvo de acuerdo con plantar 17 individuos, la mayoría de porte arbustivo y que tuvieran flores de diferentes colores”.

La plantación quedó agendada para el miércoles 22 de octubre a las 11 de la mañana. Milena se encargó de divulgar la pieza comunicativa de la actividad con la Junta de Acción Comunal y otros residentes como Rafael Cruz.

Más de 10 ciudadanos, la mayoría adultos mayores, asistieron a la jornada de renaturalización del parque Las Margaritas. Lo primero que preguntaron fue cuáles serían las especies que iban a aumentar el verde del sector.

Katherín, Milena y Laura Castellanos, profesionales del Jardín Botánico, les informaron que se escogieron ocho especies: chicalá rosado, árbol de hierro, árbol del té, rafiolepis o manzanillo, cajeto, arrayán, fucsia boliviana y fucsia arbustiva.

“Les aclaramos que la mayoría son de porte arbustivo y por eso no van afectar con sus raíces los caminos del parque o las casas aledañas. Además, todas tienen flores que les brindarán alimento a los polinizadores y pintarán de nuevos colores el parque”.

La actividad inició en la zona de los urapanes longevos, un sector que está dividido por un camino en cemento y que sería renaturalizado con seis fucsias bolivianas y arbustivas y árboles del té. Iván Anzola, presidente de la JAC, preguntó por el tamaño de las raíces.

“Antes de plantar estos arbustos, le mostramos al señor Iván el pan de tierra donde se ve que las raíces no son de gran tamaño. También le aclaramos que su altura no va a ser superior a los dos metros de altura”, le aclaró Milena.

Iván, Carlos Valencia y Cupertina Herrera, habitantes del barrio, ayudaron a plantar estos arbustos que conformaron un nuevo sendero colorido en el parque. Los apadrinaron escribiendo los nombres de sus nietos o frases de cuidado en los tutores de madera.

Rafael Cruz plantó un cajeto en un sitio cercano a los pinos antiguos, una especie nativa del bosque altoandino. El líder del frente de seguridad del barrio Las Margaritas aseguró que ayudará a cuidar este nuevo tesoro arbóreo.

“Desde hoy seré el guardián de este hermoso cajeto y lo cuidaré como lo he hecho con los demás árboles del parque. En el tutor de madera que le ayudará a crecer derecho, escribí la siguiente frase: vida eterna y mucho amor”.

Los demás árboles y arbustos fueron plantados por tres operarios de la cuadrilla del Jardín Botánico en la localidad de Usaquén y otros residentes del barrio. “Vamos a organizar una actividad para que los ciudadanos elaboren las fichas técnicas de cada una de las especies”, apuntó Milena.

Las Margaritas no fue el único parque de la localidad de Usaquén que se renaturalizó el pasado miércoles 22 de octubre, también se realizó plantación en un sector del barrio Cerro de los Alpes.

El parque vecinal de esta zona residencial ubicada en las faldas de los cerros orientales, a la que se llega a través de una escalera de 32 peldaños y que está rodeada por antiguos pinos y

Estas dos plantaciones aumentaron más el verde de Usaquén, la tercera localidad más arbolada de la ciudad. Los más de 130.000 árboles y arbustos que alberga en sus zonas urbanas, solo son superados por Suba y Kennedy.