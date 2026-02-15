Bogotá ofrece servicio gratuito de teleorientación veterinaria a través de Televet

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), reforzó el servicio de teleorientación veterinaria denominado TeleVet que permite a las y los ciudadanos recibir acompañamiento profesional a través de canales virtuales, en los cuales médicos veterinarios orientan sobre la atención preventiva, signos de alarma, pautas de manejo y recomendaciones básicas para garantizar el bienestar de los animales.

Gracias al fortalecimiento de esta estrategia, la capacidad de atención se amplió, pasando a beneficiar a 140 perros y gatos al mes, cuyos cuidadores acceden sin costo alguno al servicio.

Esta herramienta está enfocada en orientar de manera integral y gratuita a los ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3, así como a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, garantizando un acceso equitativo a servicios de salud para los animales de compañía en Bogotá.

“Con TeleVet buscamos acercar la atención veterinaria a la ciudadanía, brindando orientación oportuna que contribuya a mejorar la calidad de vida de los animales y a fortalecer la tenencia responsable en la ciudad”, destacó Antonio Hernández Llamas, director general del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Televet funciona como una guía para brindar asesoría relacionada con el cuidado y la protección de perros y gatos; no obstante, no reemplaza la consulta médica presencial, indispensable para examinar y diagnosticar en detalle al animal. Es responsabilidad del cuidador llevarlo periódicamente al médico veterinario y, de manera inmediata, cuando presente una situación de urgencia vital que ponga en riesgo su vida.

¿Cómo puedo acceder al servicio TeleVet?

Agendar la cita es muy fácil, solo deben ingresar a la página web www.animalesbog.gov.co en la sección “Te Ayudamos”.

Posteriormente, deben seleccionar el servicio de TeleVet y luego el botón, agenda tu cita. Allí elegirán la fecha y hora conforme a la disponibilidad que tenga el programa.

Requisitos para acceder al servicio

1. Ser mayor de edad.

2. El servicio es gratuito para animales de compañía (perros y gatos) que conviven en estratos 0, 1, 2 o 3 o aquellos en condición de vulnerabilidad y habitabilidad de calle.

3. Contar con un correo electrónico y acceso a internet.

4. Tener disponibilidad de tiempo en la fecha y hora agendada, el promedio de atención de la teleorientación es de 30 minutos.

5. Solo se atenderá un animal por cada consulta.

6. Solo se agendará un máximo de dos citas por usuario al mes.

Esta estrategia hace parte del compromiso de la Administración distrital por consolidar a Bogotá como una ciudad líder en protección y bienestar animal, ampliando el acceso a servicios gratuitos y promoviendo la corresponsabilidad de los ciudadanos en el cuidado de sus animales de compañía.