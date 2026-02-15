Reporte basuras y escombros en espacio público de Bogotá marcando a la Línea 195

Diseño: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Se habilitó la opción 8 de la Línea 195, un canal directo para que la ciudadanía pueda resolver dudas, presentar reclamos y reportar situaciones relacionadas con el servicio de aseo, la poda de árboles y la recolección de escombros en la ciudad.

De acuerdo con el secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva, esta nueva opción es una de las herramientas creadas para que sean las y los ciudadanos quienes ayuden a mantener la ciudad más limpia, reportando, por ejemplo, cuando vean a alguien arrojando escombros en el espacio público.

Según el funcionario, diariamente la recolección alcanza las cerca de 900 toneladas de basuras en espacio público en distintos puntos de la ciudad.

Este nuevo mecanismo busca que las personas usuarias tengan un único punto de contacto para sus inquietudes sobre el estado de la limpieza en barrios y espacios públicos, evitando que tengan que identificar por su cuenta a qué entidad corresponde su solicitud.

Ahora, con solo marcar 8 en la Línea 195, la ciudadanía accede a un agente capacitado que caracteriza rápidamente el caso y brinda una orientación precisa.

La nueva opción 8 cubre tres frentes principales:

Escombros abandonados en vía pública : registro del reporte para su gestión directa con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) .

: registro del reporte para su gestión directa con la . Servicios de aseo domiciliario : información sobre operadores, horarios de recolección, frecuencias y canales para gestionar reclamos. En los casos en que el servicio sea competencia directa del predio, el ciudadano es transferido de inmediato a la Línea 110.

: información sobre operadores, horarios de recolección, frecuencias y canales para gestionar reclamos. En los casos en que el servicio sea competencia directa del predio, el ciudadano es transferido de inmediato a la Línea 110. Poda de árboles y corte de césped en espacio público: explicación de los procedimientos y canalización de la solicitud hacia la entidad responsable.

En menos de un mes de operación piloto, más de 300 personas ya han utilizado la opción #8, lo que evidencia su utilidad y acogida. La Alcaldía prevé que este número siga creciendo a medida que más personas conozcan el canal y participen activamente en el reporte de situaciones que afectan la limpieza y el orden de la ciudad.

Con esta nueva opción, la Línea 195 se consolida como un instrumento clave para simplificar trámites, agilizar respuestas y conectar soluciones en materia ambiental y de servicios públicos, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos y contribuyendo al cuidado de una Bogotá más limpia.